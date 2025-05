Κάποτε την αποκαλούσαν νάρκισσο, ανώριμη και ανυπόφορη. Η Κάρι Μπράντσο, η εμβληματική πρωταγωνίστρια του Sex and the City, δεν ήταν ποτέ η αγαπημένη όλων –ιδίως των θεατών που μεγάλωσαν μαζί της.

Κι όμως, δεκαετίες μετά την πρώτη της εμφάνιση, η Gen Z την επανανακαλύπτει και τη διεκδικεί με πάθος. Σε μια εποχή που η αυθεντικότητα και οι ατέλειες θεωρούνται προτερήματα, η νευρωτική, stylish, συναισθηματικά μπερδεμένη Κάρι επιστρέφει –αυτή τη φορά όχι ως αντικείμενο χλευασμού, αλλά ως καθρέφτης μιας γενιάς που δεν φοβάται να αισθανθεί (και να το δείξει).

Ίσως ευθύνεται η επικείμενη άφιξη της τρίτης σεζόν του And Just Like That ή η γενικότερη αίσθηση νοσταλγίας που διατρέχει την εποχή, αλλά το TikTok μοιάζει να έχει πλημμυρίσει από Κάρι Μπράντσο.

Οι fan cams είναι παντού, ενώ η χαρακτηριστική φωνή της ακούγεται συνεχώς μέσα από τα κινητά και τα feed των χρηστών. Η νευρωτική τριαντάρα αρθρογράφος της Vogue, που αποφεύγει τις δεσμεύσεις και φέρνει πάντα τη συζήτηση πίσω στον εαυτό της, έχει μετατραπεί σε ένα απροσδόκητο It girl για τη Gen Z. «Είναι τόσο αληθινή γι’ αυτό», σχολιάζει ένας χρήστης κάτω από ένα viral απόσπασμα, στο οποίο η Κάρι λέει, με χαρακτηριστικά δραματικό ύφος: «Έχουμε ξεπεράσει το “τελειώσαμε”. Δεν μας φτάνει καν πια σαν λέξη».

Δεν ήταν πάντα cool να συσπειρώνεσαι πίσω από την Carrie. Όταν το Sex and the City προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1998, η σειρά επαινέθηκε ευρέως για την καυστική προσέγγιση της δεκαετίας του ’90 στα ραντεβού και την πολιτική των δύο φύλων, καθώς και για το αναζωογονητικά αστείο σενάριό της. Αλλά καθώς η σειρά προχωρούσε, η πρωταγωνίστρια με τα φουσκωτά μαλλιά άρχισε να ενοχλεί τους θεατές. «Για χρόνια παρέμενε ένα αξιαγάπητο και επαναλαμβανόμενο ξεφάντωμα», έγραψε η Hannah Verdier για την εφημερίδα The Guardian. «Αυτό συνέβη μέχρι που η Κάρι άρχισε να γίνεται πραγματικά ενοχλητική. Αν και οι επόμενες σεζόν είχαν πολλά να αγαπήσουν… οι θεατές [που υιοθετούν την εσωτερική φωνή της Κάρι] δεν μπορούσαν να μην αναρωτηθούν αν η Μπράντσο μπορεί να είναι πολύ ενοχλητική για την τηλεόραση».

Όπως αναφέρει το vogue.com, η Κάρι ήταν η λιγότερο αγαπημένη των τηλεθεατριών -και δεν ήταν οι μόνες. Ήταν σχεδόν υπερβολικά επαναλαμβανόμενη, τόσο πολύ που σε έκανε να ανατριχιάζεις, και δεν ήταν τόσο ανέμελη και σεξουαλικά ανοιχτή όσο η Σαμάνθα, τόσο άμεση όσο η Μιράντα ή τόσο αξιαγάπητη όσο η Σάρλοτ.

Παρόλο που ήταν αρθρογράφος σεξ, ήταν εκπληκτικά σεμνότυφη, συχνά επικριτική και μόλις και μετά βίας παρατηρούσε τι συνέβαινε έξω από τον εαυτό της και τα «προβλήματά» της. Η περιφρόνηση για την Κάρι ήταν, για ένα διάστημα, αρκετά διαδεδομένη. Υπάρχει ακόμη και ένα ολόκληρο blog, με τίτλο Carrie Bradshaw is the Worst, αφιερωμένο στο να αναλύει ακριβώς γιατί η Κάρι Μπράντσο είναι η χειρότερη.

Γιατί η Κάρι Μπράντσο είναι αρεστή στη γενιά Z

Αλλά αυτή η νεότερη γενιά τηλεθεατών δεν φαίνεται να νοιάζεται για τα μυριάδες ελαττώματα της Κάρι (και δεν μπορείς να αρνηθείς ότι έχει μερικά). Στην πραγματικότητα, για τη γενιά Z, είναι ακριβώς αυτά τα ελαττώματα και οι νευρώσεις που προσθέτουν στην πραγματικότητά της.

«Οι άνθρωποι που μισούν την Κάρι σίγουρα δεν την καταλαβαίνουν», έγραψε ένας σχολιαστής κάτω από μια ακόμη fan-cam, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Πολλοί άνθρωποι δεν θα καταλάβουν αυτή την ελευθερία». «Κανείς δεν την καταλαβαίνει όπως εγώ», έγραψε ένας άλλος κάτω από μια συλλογή με την Κάρι να ανάβει τσιγάρα. «Είμαι η Σαμάνθα σε μια άλλη ζωή. Εγώ είμαι η Κάρι σε αυτή».

Πολλές γυναίκες της Generation X και των millennials μεγάλωσαν με την πεποίθηση ότι πρέπει να ενσαρκώνουν το πρότυπο του «χαλαρού κοριτσιού» -εκείνης που δεν είναι ποτέ υπερβολική, που δείχνει αδιαφορία για τη συμπεριφορά του συντρόφου της και που σίγουρα δεν εκφράζει ανοιχτά τις ρομαντικές της αγωνίες ή τις συναισθηματικές της ανάγκες.

Από την άλλη, η γενιά Z προσκυνά στο βωμό καλλιτεχνών όπως η Olivia Rodrigo, η Lana Del Rey και η Gracie Abrams -όλα τα αντι-chill girls, στη μουσική τους τουλάχιστον- οπότε δεν είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς γιατί ερωτεύτηκαν και την Κάρι. Βοηθάει το γεγονός ότι, με μια ντουλάπα σχεδιαστών βγαλμένη κατευθείαν από τις δεκαετίες του ’90 και του ’00, η αρθρογράφος είναι το απόλυτο style icon, επίσης. Προχωρημένη στη μόδα και τελείως ανισόρροπη; Δεν είναι περίεργο που οι 21χρονοι την θεωρούν κακιά.

Η ίδια η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν έκρυψε ποτέ ότι υπερασπίζεται την Κάρι Μπράντσο, όπως ακριβώς κάνουν και οι νεότεροι θαυμαστές της. «Οι φιλίες της είναι περίπλοκες και συχνά αποτυγχάνει όπως όλοι μας», δήλωσε στο HBO για την 20ή επέτειο της σειράς. «Αποτυγχάνεις στην αγάπη, αποτυγχάνεις στους φίλους σου και στον εαυτό σου. Δεν φοβηθήκαμε ποτέ αυτά τα ελαττώματα της Κάρι και απεικονίζονταν συχνά και με ακρίβεια. Μερικές φορές, οι άνθρωποι την έκριναν αυστηρά γι’ αυτό, αλλά εγώ ήμουν πάντα χαρούμενη που έλεγα αυτές τις ιστορίες, γιατί αυτό την έκανε ανθρώπινη και αυτό έκανε τους ανθρώπους να συνδεθούν μαζί της».