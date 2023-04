Με concept «νονά σε βάφτιση» εμφανίστηκε η νεαρή Ίριδα μπροστά στους κριτές του My Style Rocks και ο Δημήτρης Σκουλός δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την ενδυματολογική της επιλογή καθώς το φόρεμα της παίκτριας ήταν διάφανο. «Τώρα τι να σχολιάσω; Είναι ένα see through φόρεμα και πας για νονά σε μία εκκλησία. Γιατί; Εμένα το see through δεν με ενοχλεί αλλά δεν ξέρω αν θα δημιουργηθεί εκεί κάποιο πρόβλημα. Κάτι που δεν ανέφερε καμία κοπέλα, γιατί βέβαια όλες προσέχουν πάρα πολύ το προφίλ τους, μη τυχόν και πουν καμιά κουβέντα και ξεφύγει και τα ακούσουν από κάποιον follower», σχολίασε αρχικά ο Δημήτρης Σκουλός.

«Δεν τα λένε, όλα γύρω-γύρω τα λένε. Δεν σου είπε καμία ότι φοράς see through φόρεμα για να πας στην εκκλησία για βάφτιση. Δεν το είδατε;», τόνισε στη συνέχεια ο φωτογράφος και πρόσθεσε: «Δεν είναι χώρος θρησκευτικός, ιερός; Πας με see through φόρεμα; Γιατί δεν το ανέφερε καμία σας; Θέλετε να φτιάξετε προφίλ, φοβάστε μην σας πει κανείς τίποτα. Δεν είμαι πουριτανός αλλά επειδή είναι ιερός ο χώρος, δεν ξέρω αν μπορείς να πας έτσι», σχολίασε ο Δημήτρης Σκουλός για το look της παίκτριας.

«Έχετε δίκιο. Δεν το πρόσεξα», απάντησε η Ίριδα.

«Φοβάστε να μιλήσετε, να πείτε τη γνώμη σας; Μην πείτε ένα λάθος «και» και σας κατηγορήσουν; Δεν είναι κανείς πουριτανός εδώ, τη γνώμη μας λέμε. Ξεκινάτε πάντα πολύ ωραία και τα λέτε όλα γύρω-γύρω και στρογγυλά. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τη γνώμη μας;», αναρωτήθηκε κλείνοντας ο Δημήτρης Σκουλός, βαθμολογώντας με 1 την εμφάνιση της διαγωνιζόμενης.