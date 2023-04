Η νέα εμφάνιση της Χριστιάννας στο πλατό του My Style Rocks της Τετάρτης (26/4) απογοήτευσε την κριτική επιτροπή, με τον Στέλιο Κουδουνάρη και τον Δημήτρη Σκουλό να ζητούν εξηγήσεις από τις συμπαίκτριές της για τις βαθμολογίες που της έδωσαν, καθώς το look το οποίο επέλεξε για να πάει για φαγητό στο χωριό της μαζί με τον πατέρα της, δεν άξιζε – κατά τα λεγόμενά τους – κάτι παραπάνω από μονάδα.

Οι υψηλές βαθμολογίες που έλαβε η διαγωνιζόμενη εξόργισαν ιδιαίτερα αρχικά τον Στέλιο Κουδουνάρη και στη συνέχεια τον Δημήτρη Σκουλό που αποχώρησαν από το πλατό σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

«Ντροπή σας σε όλες. Και σε σένα που είσαι εδώ μπροστά και μας κοροϊδεύεις. Πιστεύεις ότι εμείς έχουμε χρόνο να ακούμε αυτές τις βλακείες; Πες μου αλήθεια τώρα», ανέφερε αρχικά σε υψηλούς τόνους ο Στέλιος Κουδουνάρης.

«Έρχεσαι μετά από τόσα επεισόδια έτσι και μας ειρωνεύεσαι; Για ποιον λόγο; Και σου βάλανε και όλες 2; Μας τρολάρετε όλες μαζί», πρόσθεσε ο γνωστός σχεδιαστής.

«Εγώ φεύγω, πάω να πιω έναν καφέ και όταν τελειώσει το θέατρο του παραλόγου, πείτε μου να έρθω», είπε αμέσως μετά ο Στέλιος Κουδουνάρης και αποχώρησε από το πλατό του My Style Rocks.

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Δημήτρης Σκουλός, ο οποίος εξέφρασε επίσης την αντίθεσή του στη βαθμολογία για το ντύσιμο της Χριστιάνας. Μάλιστα ενημέρωσε ότι θα τιμωρήσει τις παίκτριες που έβαλαν ψηλό βαθμό αφαιρώντας τους τη δυνατότητα να σχολιάσουν τους βαθμούς που θα τους βάλει.

«Το δύο πού κολλάει σε αυτό το άκυρο look; Τα κορίτσια από την Ειρήνη και κάτω δεν θα έχουν δικαίωμα να με ρωτάνε γιατί βάζω αυτόν τον βαθμό. Δεν θα απαντώ. Θα εξηγώ, γιατί είναι η δουλειά μου, θα πρέπει να εξηγώ πώς να βελτιώσετε το look. Αυτό είναι τρολάρισμα, δεν μπορούν να μην καταλαβαίνουν τι γίνεται ή είναι τυφλές; Προσβάλλει εμάς, φτάνει, έλεος. Ο βαθμός μου είναι ένα και θα πάω στον Στέλιο» είπε αποχωρώντας και ακολουθώντας τον Στέλιο Κουδουνάρη έξω από το πλατό του My Style Rocks.

Την ίδια προειδοποίηση έδωσε και ο Στέλιος Κουδουνάρης επιστρέφοντας στο πλατό…

«Έρχεσαι να μας προσβάλλεις με τα παπούτσια των καλλιστείων για να πας στην Ανδρίτσαινα. Αισθάνομαι πάρα πολύ προσβεβλημένος» είπε στη Χριστιάννα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υπήρξε πιο διαλλακτική, την πήρε… με το καλό επισημαίνοντάς της ότι από τότε που ήρθαν νέες παίκτριες έχει πέσει σε απόδοση, κάνοντας τη Χριστιάννα να βάλει τα κλάματα παραδεχόμενη αυτό το γεγονός.