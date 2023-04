My Style Rocks: «Ζαλάδα» η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με see through μαύρο φόρεμα – Κατερίνα Καραβάτου: «Απολαύστε υπεύθυνα» Δημήτρης Σκουλός: «Αν τα πει αυτά όρθια, σίγουρα θα κοπούμε από το μοντάζ»