All day outfit ήταν στο επεισόδιο της Τετάρτης (29/3) το θέμα της ημέρας για το «My Style Rocks» και μερικές παίκτριες ήταν ακραία δημιουργικές με το look τους όπως η Ειρήνη που ξεκίνησε για τσίπουρα και κατέληξε να… ζεσταίνεται σε κλαμπ.

«Τι έχουν οι γυναίκες στην τσάντα τους;»

«Φοβάμαι» της είπε με χιούμορ η Κατερίνα Καραβάτου και όχι άδικα αφού η παίκτρια έβγαλε ένα δεύτερο εσώρουχο, τύπου στρινγκ και το έκανε πιάστρα για τα μαλλιά της προκειμένου να τα κάνει κότσο, αφήνοντας άφωνη την παρουσιάστρια, τις συμπαίκτριές της και την κριτική επιτροπή.

Το θέμα σχολιάστηκε δεόντως στο Twitter, το οποίο βεβαίως ξεσκέπασε την Ειρήνη καθώς η ιδέα για το εσώρουχο-κοκαλάκι δεν είναι δική της αλλά της Πάμελα Άντερσον!

Μπάχαλο για Emilia και Χριστιάννα – «Το τρίο της αποτυχίας; Τι φάση;»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε το My Style Rocks και το απόγευμα της Τετάρτης (29/3) όταν και οι διαγωνιζόμενες προσπάθησαν, για μια ακόμα φορά, να κερδίσουν τις εντυπώσεις με τις ενδυματολογικές επιλογές. Η πασαρέλα της Βασιλικής Λιγνού, ωστόσο, κάθε άλλο παρά ασυγκίνητες άφησε τις συμπαίκτριες της.

Εκείνο που… άναψε όμως κυρίως τα αίματα ήταν το γεγονός πως η Νικολέττα Στρελτσόβα που αποχώρησε από το παιχνίδι προχώρησε σε μια δημοσίευση με την οποία αποδείκνυε ότι η Χριστιάννα Κατσιέρη αντιγράφει ντυσίματα από βιτρίνες και τόνιζε πως νιώθει αδικημένη που έφυγε από το παιχνίδι.

Για αυτό, λοιπόν, η Emilia Vodos και η Βασιλική Λιγνού σχολίασαν την ανάρτηση αυτή και η κατάσταση ξέφυγε για μια ακόμα φορά στο ριάλιτι μόδας του ΣΚΑΪ.

«Παιδιά, δεν θα πω ψέματα και με βγάλατε από τη δύσκολη θέση, σας ευχαριστώ, γιατί αποδείξατε ότι στιλίστα δεν έχω! Επειδή αντέγραψα μια φορά και γω μια βιτρίνα, που άλλες έρχονται από σχεδιαστές από πάνω μέχρι κάτω και κάνουν και χορηγίες, αλλά αυτό δεν κατακρίνεται. Ξέρω πολλά αλλά δεν ήρθε η ώρα για να τα πω ακόμα» τόνισε, μεταξύ άλλων, η Χριστιάννα Κατσιέρη για να σπεύσει η Emilia Vodos να την αντικρούσει.

«Τέσσερα look είδαμε! Και εσύ έγραψες σαν απάντηση «στο τρίο της συμφοράς» και «στο τρίο της αποτυχίας». Τι φάση; Ποιο τρίο της αποτυχίας; Είναι πολύ κακό αυτό».

«Θα μάθεις την φάση, σύντομα» υπογράμμισε, με νόημα, η Χριστιάννα Κατσιέρη.

Στέλιος Κουδουνάρης: «Ούτε απέξω από το πλατό δεν περνάς έτσι… Έχεις και μια υπεροψία…»

Η Χριστιάννα υπήρξε αρνητική πρωταγωνίστρια και σε δεύτερο σημείο του επεισοδίου και συγκεκριμένα όταν παρουσίασε το look της.

Η κριτική που της έκανε ο Στέλιος Κουδουνάρης ήταν… ισοπεδωτική. Η παίκτρια, όπως ανέφερε ο κριτής, πέραν του ότι δεν έφερε ένα ωραίο look, έχει και μια υπεροψία που καθόλου δεν του αρέσει, τόσο απέναντι στους κριτές, όσο και απέναντι στις συμπαίκτριές της.

«Είναι ένα φόρεμα που δεν σου πάει και δεν σε κολακεύει. Ήθελες να φέρεις ένα look και δεν το έφερες. Θα σεβαστείς τον χώρο που βρίσκεσαι, αν δεν θες να τον σεβαστείς μπορεί να γίνουν πράγματα που δεν σου αρέσουν. Το φόρεμα το έκανες μπλούζα, το μόνο που σου πρόσφερε ήταν να εμφανιστείς με ένα τσαλακωμένο ρούχο. Σήμερα είναι ένα πάρα πολύ αποτυχημένο look. Ούτε απέξω από το My style rocks δεν περνάς έτσι», είπε αρχικά ο Στέλιος Κουδουνάρης και συνέχισε:

«Έχεις μια υπεροψία σε αυτά τα επεισόδια και απέναντι στις συμπαίκτριές σου και απέναντι σε εμάς. Μάζεψέ τα λοιπόν όλα αυτά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Εντάξει;».