Δηλώσεις στην κάμερα του ANT1 και στο Πρωϊνό έκανε την Τετάρτη (22/12) ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος «κατακεραύνωσε» τον τελικό του διαγωνισμού μοντέλων και την κριτική επιτροπή του GNTM 4, έριξε τα «βέλη» του στο DWTS, ενώ αναφέρθηκε και στο τι γίνεται με την εκπομπή του στο OPEN.

Ο γνωστός σχεδιαστής μιλώντας στην κάμερα δήλωσε αρχικά πως μόνο τη μόδα δεν αφορούσε ο διαγωνισμός.

«Τι να με ενδιαφέρει από αυτά που είδα τελευταία; Μία Κουλιανού που ήταν σαν τροχονόμος, ο Καράβας σαν ταβερνιάρης που έλεγε “ελάτε, εδώ το καλό κρέας”. Κρίμα το αγόρι, το λατρεύω κιόλας. Η Ζενεβιέβ νομίζεις ότι έχει πρακτορείο υδραυλικών. Η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου δεν ξέρω τι έκανε εκεί. Αρχικά την είχα υποστηρίξει, όμως δε μου άρεσε σε αυτή τη θέση. Δεν το έχει. Είναι ένα υπέροχο κορίτσι που ξέρει να περπατάει, αλλά σε αυτή την εκπομπή δε μου έλεγε κάτι», είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Στη συνέχεια, ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στη Βίκυ Καγιά και την αποχώρησή της από τον διαγωνισμό μοντέλων για να παρουσιάσει το DWTS.

«Έκαναν ένα μεγάλο λάθος. Την έβαλαν σε ένα άλλο show, που κάνει 5%. Δεν το καταλαβαίνω το Star. Το DWTS το βρίσκω λίγο σαχλό. Δηλαδή, αυτά τα αστεία τους, το στιλάκι, τα άτομα που συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή, δε θέλω να ξέρω τίποτα. Ούτε σε κατασκήνωση δε θα ήμουν μαζί τους. Είναι ένα Αχ! ταραμά», δήλωσε και για το Style Me Up με την Ηλιάνα Παναγεωργίου τόνισε: «Τι κάνει το Style Me Up; Διδάσκει μόδα; Δεν πάμε στην τηλεόραση για να εμπλουτίσουμε το Instagram.Αυτά είναι όλα fake, φάουλ και δεν τα δέχομαι καθόλου».

Τέλος για την δική του εκπομπή στο OPEN, με τον τίτλο «Το σπίτι του Λάκη» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Το περιμένουμε. Αυτό λέγεται «παγώνει;», «μετατίθεται;», λέγεται «δεν γίνεται;». Ο παραγωγός θα αποφασίσει τι θα γίνει με το κανάλι ή… τα κανάλια. Έχω υπογράψει μ ια συμφωνία και είμαι στα χέρια του παραγωγού, δεν ανήκω στο OPEN. Κάπου θα γίνει» κατέληξε.