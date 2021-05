Το καλοκαιράκι είναι μια ανάσα μακριά και το lordoftheseries.gr είναι εδώ για να σας προτείνει καινούργιες αλλά και παλιές σειρές που επιστρέφουν για να τις απολαύσετε.

Μερικές από αυτές τις σειρές δεν έχουν ακόμη ακριβή ημερομηνία πρεμιέρας αλλά γνωρίζουμε ότι κάνουν πρεμιέρα μέσα στο καλοκαίρι.

1.Why Women Kill-Paramount+ (3 Ιουνίου)

2. Lisey’s Story-Apple TV+ (4 Ιουνίου)

3. Sweet Tooth-Netflix (4 Iουνίου)

4. Loki-Disney+ (9 Ιουνίου)

5. Love Victor, Season 2-Hulu (11 Ιουνίου)

6. Lupin, Μέρος 2ο-Netflix (11 Ιουνίου)

7. Black Summer, Season 2- Netflix (17 Ιουνίου)

8. Elite, Season 4- Netflix (17 Ιουνίου)

9. Physical-Apple TV + (17 Ιουνίου)

10. Katla- Netflix (17 Ιουνίου)

11. Evil, Season 2- Paramount+ (20 Iουνίου)

12. Rick and Morty, S5 -Adult Swim (20 Ιουνίου)

13. Μotherland: Fort Salem S2- Freeform (22 Iουνίου)

14. The Mysterious Benedict Society-Disney+ (25 Ιουνίου)

15. Young Royals-Netflix (1 Ιουλίου)

16. Resident Evil: Infinite Darkness-Netflix (8 Ιουλίου)

17. Gossip Girl Reboot- HBO MAX (8 Ιουλίου)

18. Ted Lasso, S2- Apple TV+ (23 Ιουλίου)

19. Sky Rojo, S2- Netflix (23 Ιουλίου)

20. American Horror Stories-FX (Ioύλιος)

21. Mr. Corman- Apple TV+ (6 Aυγούστου)

22. Stargirl, S2-CW (10 Αυγούστου)

23. Slasher S4, Shudder (12 Αυγούστου)

24. Brooklyn Nine-Nine, S8- NBC (12 Αυγούστου)

25. Heels- Starz (15 Αυγούστου)

26. Nine Perfect Strangers-Hulu (18 Αυγούστου)

27. The Walking Dead, S11- AMC (22 Αυγούστου)

28. Only Murders in the Building- Hulu (31 Αυγούστου)

29. Hit & Run- Netflix (Αύγουστος)

30. What If… ?- Disney + (Αύγουστος)