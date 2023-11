Λίγες ώρες μακριά είναι η… επίσημη πρώτη του «Milky Way» στην ελληνική τηλεόραση. Το δημιούργημα του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Καννών Βασίλη Κεκάτου, θα κάνει πρεμιέρα στο Mega, αύριο, Πέμπτη 2 Νοεμβρίου στις 23:10 και οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν την ιστορία της ενηλικίωσης της Μαρίας και του Τζο σε ένα επαρχιακό χωριό το οποίο τους «πνίγει».

Πριν όμως ξεκινήσει το ταξίδι του «Milky Way» στον «αέρα» του Mega, η σειρά ετοιμάζεται ήδη να ξεκινήσει το διεθνές της ταξίδι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, η Fifth Season απόκτησε τα παγκόσμια δικαιώματα του «Milky Way», γεγονός που σηματοδοτεί την πρώτη εξαγορά ελληνικής σειράς από την συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής και διανομής που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Endeavor Content.

Η είδηση αυτή έρχεται λίγο καιρό μετά την επιτυχημένη διεθνή πρεμιέρα του «Milky Way» στο φεστιβάλ Series Mania της Γαλλίας.

Ο Arvand Khosravi, SVP of scripted television strategy at Fifth Season, δήλωσε στο Variety: «Ο απίστευτα ταλαντούχος συγγραφέας-σκηνοθέτης Βασίλης Κεκάτος μας υπενθυμίζει γιατί η ελληνική αφήγηση ξεπερνά τα σύνορα και αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το Milky Way προσφέρει μια προκλητική εξερεύνηση των κοινωνικών προτύπων και των προσωπικών επιλογών που θα έχει απήχηση στους θεατές σε όλο τον κόσμο. Το κοινό θα γοητευτεί από αυτές τις ερμηνείες και την οπτική ποίηση αυτής της ιστορίας ενηλικίωσης».

Βασίλης Κεκάτος: Το ωραιότερο δώρο που θα μπορούσαμε να λάβουμε μια μέρα πριν την πρεμιέρα μας στο Mega

Ενθουσιασμένος με την συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ο Βασίλης Κεκάτος ο οποίος σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ανέφερε: «Το ωραιότερο δώρο που θα μπορούσαμε να λάβουμε μια μέρα πριν την πρεμιέρα μας στο Mega. Το Variety χαρακτηρίζει το Milky Way μας «ριζοσπαστικό» και παράλληλα ανακοινώνεται η αγορά της σειράς μας από την Fifth Season, εταιρία πίσω από τη δημιουργία σειρών όπως το Scenes from a Marriage (HBO) και Severance (AppleTv). Διαβάστε στο άρθρο τα πανέμορφα πράγματα που γράφονται για το Milky μας στο μεγάλο Αμερικάνικο περιοδικό και δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 23:10».

Το ωραιότερο δώρο που θα μπορούσαμε να λάβουμε μια μέρα πριν την πρεμιέρα μας στο Mega. Το Variety χαρακτηρίζει το… Posted by Vasilis Kekatos on Wednesday, November 1, 2023

Milky Way: Η υπόθεση

Σε μία απόμακρη ορεινή πόλη, η 17χρονη Μαρία, τελειόφοιτη Λυκείου, ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια και να ζήσει το «αθηναϊκό όνειρο» μακριά από το ασφυκτικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει. Οι ονειροπολήσεις της σταματούν απότομα όταν μένει έγκυος από τον φίλο της, τον Τάσο, έναν νεαρό που έχει περάσει όλη του τη ζωή δουλεύοντας στο μοναδικό βενζινάδικο της πόλης και δεν έχει φανταστεί ποτέ να ξεφύγει από τον μικρόκοσμό του. Η οικογένεια και οι φίλοι αγκαλιάζουν το απρόσμενο νέο της εγκυμοσύνης της, πολύ γρήγορα όμως, η ίδια συνειδητοποιεί ότι οι περιορισμοί αυξάνονται επικίνδυνα.

Πρόσωπο-κλειδί και καταφύγιό της ο Τζο, ο νέος συμμαθητής της – ένα αγόρι που ξεχωρίζει από το συντηρητικό περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας. Οι δυο τους, ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτειες στον δρόμο προς την ενηλικίωση. Αντιμέτωπη με το μεγάλο της δίλημμα, η Μαρία θα βρεθεί ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά είναι και σε αυτό που θέλουν οι άλλοι να γίνει.

Μία ονειρικά ευαίσθητη αλλά και αφοπλιστικά ειλικρινής σειρά, με δυνατές δόσεις συγκίνησης και σωτήριου χιούμορ.

Milky Way: Τι θα δούμε στα πρώτο επεισόδιο

Σε μία ανώνυμη ορεινή πόλη, η 17χρονη Μαρία, τελειόφοιτη Λυκείου, ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια και να ζήσει το «αθηναϊκό όνειρο» μακριά από το ασφυκτικό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει. Ζει με τους γονείς και τη γιαγιά της. Βαριέται σχεδόν τα πάντα, εκτός από τις τέσσερις φίλες της, την Αθηνά, την Κάτε, τη Βίρνα και τη Σία με τις οποίες χορεύουν μαζί, όταν δεν πλήττουν στην τάξη. Kάνει παρέα και με το αγόρι της, τον Τάσο, που δουλεύει στο βενζινάδικο της περιοχής. Η άφιξη του Τζο στην πόλη, ενός queer gay αγοριού, θα διαταράξει για λίγο την σχολική ανία. Όταν η Μαρία αρχίζει να νιώθει αδιαθεσία, αποφασίζει να κάνει τεστ εγκυμοσύνης στις τουαλέτες του σχολείου κρυφά από όλους. Ο χρόνος σταματά. Η ζωή της δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια.