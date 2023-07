Η Τερέζα μίλησε την Παρασκευή (7/7) στην εκπομπή Mega Καλημέρα και τον δημοσιογράφο Κώστα Τσουρό. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για τη ζωή στη Νέα Υόρκη, τις ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού που έχει δεχτεί, την περίοδο που ήρθε στην Ελλάδα και πώς βρέθηκε να υπογράφει το συμβόλαιο για τον πρώτο της δίσκο.

Ενώ αποκάλυψε ότι δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση μέσα σε στούντιο από γνωστή στιχουργό, στο παρελθόν.

«Μια φορά μου έχει τύχει κάτι που ήταν δυσάρεστο από γνωστή στιχουργό που νομίζω ότι ήταν από θαυμασμό. Εκδηλώθηκε λίγο παραπάνω απ’ όσο έπρεπε. Εγώ έβαλα τα όρια να μην με πλησιάσει γιατί ήμουν στο στούντιο και ηχογραφούσα. Έδιωξα το συγκεκριμένο πρόσωπο από το στούντιο και ζήτησα ούτε να μπει ξανά. Έκανε μια χειρονομία που δεν θα ήθελα να πω» ανέφερε.

Η τραγουδίστρια που κινείται μεταξύ Αμερικής και Ελλάδας τόνισε ότι ήρθε στη χώρα μας το 1990 όταν έκανε το πρώτο της άλμπουμ.

«Ήρθα στην Ελλάδα σε μία ηλικία που ήδη τραγουδούσα και έκανα το πρώτο μου άλμπουμ. Ήταν μία αξέχαστη εμπειρία. Ζούσα στην νέα Υόρκη και ερχόμουν τα καλοκαίρια στην Ελλάδα, γιατί ήταν μοναδικά. Μου άρεσε να έρχομαι στην Ελλάδα, αλλά το σπίτι μου και η οικογένειά μου ήταν στην νέα Υόρκη. Είχα έρθει για διακοπές στην Ελλάδα και τυχαία υπέγραψα συμβόλαιο για τον πρώτο μου δίσκο. Όταν πήγα στην εταιρία με τον Λάκη Παπαδόπουλο, ο Μάκης Μάτσας φώναζε “Τερέζα, Τερέζα, ήρθες να υπογράψεις”. Ο Λάκης Παπαδόπουλος μου είπε πως δεν έχει ξανά υπογράψει ξανά τόσο γρήγορα συμβόλαιο με άλλον καλλιτέχνη», σημείωσε η Τερέζα και πρόσθεσε:

«Όταν είπα το “Fly me to the moon” ήξερα ότι θα γίνει νούμερο 1 και επιτυχία στην Ελλάδα, αλλά μου έλεγαν “αποκλείεται”. Όταν ακούω το “Κυπελλάκι” νιώθω ότι η χαρά μου παραμένει ίδια. Θυμάμαι μία ανέμελη εποχή. Θυμάμαι είχα πάει με τον Σάκη Ρουβά σε μία ραδιοφωνική εκπομπή και από τον κόσμο δεν μπορούσαμε να φύγουμε» τόνισε για τις ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού δήλωσε:

«Ο θαυμασμός μπορεί να γίνει και επικίνδυνος για έναν καλλιτέχνη. Όταν έμενα μόνη μου με έπιανε φοβία και κοίταζα γύρω μου. Στον δρόμο γινόταν χαμός όταν με έβλεπαν, δεν μπορούσα να περπατήσω. Είχα πολλές ακραίες εκδηλώσεις θαυμασμού που με στεναχωρούσαν, κάποιοι γίνονταν αδιάκριτοι. Υπήρχε θαυμαστής που ερχόταν κάτω από το σπίτι μου και μου χτύπαγε τα κουδούνια. Είχε έρθει στο καμαρίνι μου ένα κορίτσι 15 χρονών που το είχε «σκάσει» από το σπίτι της να με δει και ψύχραιμα είπα στον επιχειρηματία να πάρει την αστυνομία για να το μάθουν οι γονείς της» αποκάλυψε χαρακτηριστικά.