Μετά από μια δαπανηρή αλλά και πολυετή νομική διαδικασία η οικογένεια του Prince και οι κληρονόμοι της περιουσίας του τραγουδιστή, φαίνεται πως τελικά βρήκαν λύση για το πώς θα μοιραστεί η τεράστια περιουσία του ποπ σταρ.

Υπενθυμίζεται πως ο Prince έφυγε από τη ζωή, στις 21 Απριλίου 2016 σε ηλικία 57 ετών, στο σπίτι του στο Paisley Park έξω από τη Μινεάπολη, από υπερβολική δόση φαιντανύλης, χωρίς να αφήσει διαθήκη. Η περιουσία του τραγουδιστή υπολογίζεται σε ύψους 156 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με νομικά έγγραφα που έχει στην κατοχή της η ιστοσελίδα «The Blast», η «Comerica Bank», η οποία επέβλεπε τη διαχείριση που αφορούσε την περιουσία του τραγουδιστή, έκλεισε την υπόθεση και μοίρασε τα χρήματα σε μέλη της οικογένειας του τραγουδιστή.

EXCLUSIVE: Prince's heirs to split measly $6 million https://t.co/KBh1KMUyhr — The Blast (@TheBlastNews) August 1, 2022

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η περιουσία του Πρινς αγγίζει τα 156 εκατομμύρια και η απόφαση που βγήκε διευκρινίζει πώς θα μοιραστεί σε χρήματα.

Ο Prince πούλησε πάνω από 120 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, και κατατάσσεται μεταξύ των καλλιτεχνών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Τα βραβεία του περιλαμβάνουν το βραβείο Grammy President’s Merit Award, τα American Music Awards for Achievement and of Merit, το Billboard Icon Award, ένα βραβείο Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα. Μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004, στο UK Music Hall of Fame το 2006, στο Rhythm and Blues Music Hall of Fame το 2016 και δύοφορές στο Black Music & Entertainment Walk of Fame το 2022.

Χωρίς σύζυγο ή παιδιά εν ζωή, η περιουσία του Prince πέρασε στα ετεροθαλή αδέλφια του. Στην τελική συμφωνία προβλέπεται η περιουσία να μοιραστεί στα τρία μεγαλύτερα αδέλφια του Πρινς και στις οικογένειές τους. Η αδελφή του τραγουδιστή, Τάικα Νέλσον, πούλησε το μεγαλύτερο μέρος του μεριδίου της στην Primary Wave, όπως και οι Άλφρεντ Τζάκσον και Ομάρ Μπέικερ. Δύο από τους κληρονόμους του ωστόσο, πέθαναν, όσο η υπόθεση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Τρεις από τους κληρονόμους πούλησαν τις μετοχές τους σε μια εταιρεία με την ονομασία Primary Wave, η οποία εξαγόρασε τα δικαιώματά τους στον εκτεταμένο κατάλογο τραγουδιών του Prince τον περασμένο Αύγουστο. Τρεις άλλοι διατήρησαν τις μετοχές τους και προσέλαβαν τους επί σειρά ετών συμβούλους του Prince L Londell McMillan και Charles Spicer για να τις διαχειριστούν.

«Ο Πρινς μπορεί πλέον να αναπαυθεί εν ειρήνη», δήλωσε η ετεροθαλής αδελφή του, Σάρον Νέλσον, μετά την ακρόαση. «Είμαστε επιτέλους ελεύθεροι, δόξα τω Θεώ παντοδύναμε, είμαστε ελεύθεροι, πέρασαν πολλά, πολλά και εξαντλητικά έξι χρόνια».