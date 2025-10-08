Το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου, η Πένυ Σκάρου βρέθηκε στα δικαστήρια για την εκδίκηση της υπόθεσης βιασμού της από 70χρονο άνδρα που, όπως καταγγέλλει, την άφησε έγκυο. Ωστόσο, η δίκη πήρε αναβολή για τον Μάιο του 2026.

«Είμαι πολύ στεναχωρημένη και σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Είμαι πιεσμένη, γιατί σήμερα το δικαστήριο πήρε αναβολή όπως περιμέναμε. Δεν εμφανίστηκε, δεν εμφανίστηκαν ούτε οι μάρτυρες. Αυτό με στεναχωρεί, γιατί το έχει περάσει εδώ και τρία χρόνια και θέλω να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Ούτε με έχει προσεγγίσει για να μου δώσει εξηγήσεις και ούτε θέλω κιόλας», σημείωσε η Πένυ Σκάρου στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Δεν συζώ με γυναίκα, τότε είχα μια σχέση με γυναίκα, είμαι bisexual, είχα και πάρα πολλά αγόρια στη ζωή μου. Έχω απογοητευτεί και με τις γυναίκες και με τους άντρες αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε στη συνέχεια η τραγουδίστρια.

«Έμεινα έγκυος από έναν άνθρωπο 70 χρονών που με βίασε, ενώ είχα σχέση με κοπέλα»

Η Πένυ Σκάρου βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένη στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού «Το ’χουμε» και μίλησε ανοιχτά για τον βιασμό της που συνέβη πριν από τρία χρόνια.

«Δεν μου είναι εύκολο να το συζητάω, έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που έχει συμβεί. Βιάστηκα πριν από τρία χρόνια από έναν άνθρωπο 70 χρονών, ο οποίος ήταν γνωστός μου και ήμασταν παρέα. Μου έριξε κάτι μέσα στο ποτό και δεν θυμάμαι τίποτα. Η πλάκα είναι ότι δεν θα θυμόμουν τίποτα, γιατί δεν είχα καμία αίσθηση την επόμενη ημέρα του τι έχει συμβεί. Τελικά μετά από έναν μήνα έμεινα έγκυος, ενώ είχα σχέση με μία κοπέλα. Την επόμενη ημέρα από τα γενέθλιά της, έμαθα ότι ήμουν έγκυος», αποκάλυψε η Πένυ Σκάρου.

«Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι αυτός ο άνθρωπος το έχει ξανακάνει. Δεν μπορεί στα 70 του να το έκανε πρώτη φορά. Η εγκυμοσύνη ήταν ο λόγος που έμαθα ότι είχα βιαστεί, αφού δεν είχα επαφή με άνδρες. Απέβαλα την ημέρα που έμαθα ότι είμαι έγκυος για καλή μου τύχη. Ήθελα να πάω να τον σκοτώσω τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Τα τελευταία τρία χρόνια βλέπω εφιάλτες, γιατί δεν ξέρω τι έγινε εκείνο το βράδυ. Στην αρχή νόμιζα ότι είμαι τρελή και δεν ήθελα να το πιστέψω», πρόσθεσε στη συνέχεια.