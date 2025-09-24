Η Όλγα Κεφαλογιάννη μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για το διαζύγιο της από τον Μίνω Μάτσα.

«Όταν έχει τελειώσει ένα κεφάλαιο, προχωράς. Εγώ αυτό κάνω, αφήνω πίσω μου οτιδήποτε άσχημο, δεν θέλω να με βαραίνει. Ο πιο σημαντικός τίτλος που έχω είναι ότι είμαι μαμά και τελικά είναι αυτός που με προσδιορίζει σε όλα», ανέφερε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Δεν ένιωσα απογοήτευση, ένιωσα προδοσία. Aυτό αποφάσισα να βγάλω και να αφήσω πίσω μου. Έκανα πραγματικό focus στο ότι έχω τα παιδιά μου, είναι η δύναμή μου, δεν αισθάνομαι ότι διαφέρω από την Ελληνίδα που προσπαθεί να συνδυάσει τη μητρότητα, την οικογένεια με την καριέρα της», πρόσθεσε η Όλγα Κεφαλογιάννη για το διαζύγιο από τον Μίνω Μάτσα.

«Έχουμε μπροστά μας δικαστική διαμάχη, η οποία είναι σε εξέλιξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις να αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κρίνει, να αποφασίζει. Σίγουρα κανείς δεν θέλει να φτάσει σε αυτό το σημείο και μου κάνει εντύπωση γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Καλό είναι τα θέματα αυτά να τα λύνει κανείς με συναινετικό τρόπο. Δυστυχώς υπάρχει δρόμος μπροστά, δεν το επέλεξα εγώ», κατέληξε η υπουργός Τουρισμού.