Η «εξωπραγματική» βέρα αρραβώνων της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο θα μπορούσε να αξίζει έως και 5 εκατομμύρια δολάρια, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Page Six.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, με ένα τεράστιο δαχτυλίδι αρραβώνων αντάξιο ενός δισεκατομμυριούχου.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ παρουσίασε το εντυπωσιακό της κόσμημα στο Instagram, επιβεβαιώνοντας τον αρραβώνα της με τον 40χρονο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου και αφήνοντας τους θαυμαστές άφωνους με το εκθαμβωτικό δαχτυλίδι, το οποίο διαθέτει μια οβάλ κεντρική πέτρα και δύο πλαϊνά διαμάντια. «Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε η Ροντρίγκες στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Αν και το ζευγάρι δεν αποκάλυψε ποιος σχεδίασε το εντυπωσιακό κόσμημα, ειδικοί που μίλησαν στην Page Six εκτιμούν ότι η τιμή του κυμαίνεται από 2 έως 5 εκατομμύρια δολάρια (από 1,8 έως 4,6 εκατ. ευρώ).

Ο διευθύνων σύμβουλος της Rare Carat, Ατζέι Ανάντ, υπολογίζει ότι η κεντρική πέτρα είναι χρώματος D, με άψογη καθαρότητα και πιθανό βάρος άνω των 30 καρατίων, χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να ανεβάσουν την αξία της έως και τα 5 εκατομμύρια δολάρια.

Από την πλευρά της, η ειδική σε δαχτυλίδια αρραβώνων στη Lorel Diamonds, Λόρα Τέιλορ, ανέλυσε την επιλογή της πέτρας, εξηγώντας: «Οι οβάλ κοπές είναι γνωστές για τις λαμπερές τους έδρες, που μεγιστοποιούν τη λάμψη και δίνουν στην πέτρα φωτεινή, ζωντανή όψη από κάθε γωνία». Η ίδια εκτίμησε ότι η κεντρική πέτρα ζυγίζει μεταξύ 15 και 20 καρατίων, με αξία άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων. «Η κεντρική πέτρα πλαισιώνεται από σημαντικά πλαϊνά διαμάντια, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη και κάνοντας τη βασική πέτρα να δείχνει ακόμα μεγαλύτερη», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι πιθανότατα είναι τοποθετημένη σε πλατίνα για ασφάλεια.

Η Λόρα Τέιλορ τόνισε: «Πρόκειται για ένα δαχτυλίδι που κόβει την ανάσα, από τα πιο εντυπωσιακά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, και ταιριάζει απόλυτα σε ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια του ποδοσφαίρου».

Ο Ρονάλντο και η 31χρονη Ροντρίγκεζ είναι μαζί εδώ και εννιά χρόνια και έχουν δύο κόρες, την 7χρονη Αλάνα και την 3χρονη Μπέλα. Ο Πορτογάλος άσος έχει επίσης έναν 15χρονο γιο, τον Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, από προηγούμενη σχέση, καθώς και δίδυμα, την 8χρονη Εύα και τον 8χρονο Ματέο, που γεννήθηκαν μέσω παρένθετης μητέρας.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής και το μοντέλο είχαν πυροδοτήσει φήμες γάμου όταν ο Ρονάλντο αποκάλεσε τη Ροντρίγκεζ «σύζυγό» του. Εκείνη έχει φορέσει κατά καιρούς πολλά διαμαντένια δαχτυλίδια, μεταξύ των οποίων και ένα τεράστιο με κοπή σμαραγδιού στο αριστερό της χέρι, αλλά κανένα δεν συγκρίνεται με το νέο της απόκτημα. Μένει μόνο να φανταστούμε πώς θα είναι τα κοσμήματα της ημέρας του γάμου.

Η 31χρονη εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο πλευρό του τότε άσου της Ρεάλ Μαδρίτης στα τέλη του 2016 και, όπως έχει αποκαλύψει η ίδια σε συνεντεύξεις της, «ήταν κεραυνοβόλος έρωτας».

«Η πρώτη μας συνάντηση ήταν στο Gucci, όπου εργαζόμουν ως βοηθός πωλητή», είχε πει σε συνέντευξή της στη Sun. «Λίγες μέρες αργότερα, είδαμε ξανά ο ένας τον άλλον σε εκδήλωση ενός άλλου brand. Τότε ήταν που μπορέσαμε να μιλήσουμε σε χαλαρή ατμόσφαιρα, έξω από το εργασιακό μου περιβάλλον. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά και για τους δύο. Γιατί να μην παντρευτούμε; Όχι τώρα! Όχι, σε αυτή τη συνέντευξη. Θα το κάνουμε μια μέρα, σίγουρα. Είναι το όνειρο της μαμάς μου», συνέχισε.

«Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος. Ναι, είναι αληθινή αγάπη. Ναι, ήταν [σαν μαγική συνάντηση για πρώτη φορά]. Η Τζίο είναι μέρος του εαυτού μου. Με βοηθάει τόσο πολύ», δήλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε εκπομπή του Πιρς Μόργκαν, το 2019.