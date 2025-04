Σε ηλικία 44 ετών έφυγε από τη ζωή η Μπιάνκα Κάστρο-Αραμπέχο, γνωστή στο ευρύ κοινό ως Γκίγκλι Καλιέντε, σταρ του RuPaul’s Drag Race και της σειράς Pose, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της μέσω Instagram.

Η δημοφιλής ντραγκ καλλιτέχνιδα, που ξεχώρισε μέσα από την τέταρτη σεζόν του RuPaul’s Drag Race το 2012, πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τους στενούς της φίλους. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε υποβληθεί σε ακρωτηριασμό μέρους του ποδιού της, λόγω σοβαρής μόλυνσης.

Σύμφωνα με το BBC, η Καλιέντε υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ντραγκ κινήματος, με έντονη παρουσία τόσο στο Drag Race All Stars όσο και ως κριτής στο Drag Race Philippines. Ξεχώρισε, επίσης, για τον ρόλο της ως «Βερόνικα» στη δραματική σειρά Pose, που εξύμνησε την LGBTQ+ ballroom σκηνή της Νέας Υόρκης.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Μπιάνκα Κάστρο-Αραμπέχο, γνωστής και αγαπημένης σε πολλούς ως Γκίγκλι Καλιέντε», ανέφερε η οικογένειά της. «Η ενέργειά της, το έντονο πνεύμα και η αυθεντικότητά της άγγιξαν αμέτρητες ζωές. Η κληρονομιά της θα συνεχίσει να ζει μέσα από την αγάπη, το θάρρος και το φως που χάρισε».

Η Καλιέντε είχε γεννηθεί στις Φιλιππίνες το 1980 και μετανάστευσε στις ΗΠΑ σε παιδική ηλικία. Το χιούμορ και η αμεσότητά της την έκαναν γρήγορα αγαπητή στους θεατές του Drag Race, ενώ το όνομά της συνδέθηκε με εμβληματικές στιγμές του σόου -όπως η περίφημη φράση «This is not RuPaul’s Best Friend Race».

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στη διεθνή ντραγκ κοινότητα. Η Λαγκάντζα Εστράντζα την αποκάλεσε «ευγενική, στοργική ψυχή», ενώ η Μπάγκα Τσιπζ τη χαρακτήρισε «μία από τις πιο γλυκές ψυχές που έχω γνωρίσει». Η Μισέλ Βιζάζ ανέφερε ότι «ο κόσμος έχασε έναν άγγελο» και μίλησε για τη μεταδοτική ενέργεια και το ατελείωτο γέλιο που χάριζε.

Από το 2016, η Καλιέντε είχε μιλήσει δημόσια για την ταυτότητά της ως τρανς γυναίκα, υποστηρίζοντας ανοιχτά τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας μέσω της τέχνης και του ακτιβισμού της.