Μετά την ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία με τις κατσαρίδες που είχε να φέρει εις πέρας η Ραχήλ Μακρή στο ριάλιτι «I’m a celebrity get me out of here» του ΣΚΑΪ έφυγε από την ζούγκλα του Άγιου Δομίνικου και η κάμερα της εκπομπής «Fay’s Time» την συνάντησε και απέσπασε δηλώσεις της σχετικά με την εμπειρία της στο παιχνίδι.

«Με τον Τάσο Ξιαρχό ήρθα πιο κοντά, τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένα μοναδικό πλάσμα, πολύ δημιουργικό. Θα ήθελα πολύ να τον δω να φτάνει στον τελικό του παιχνιδιού γιατί το αξίζει και γιατί το θέλει και πολύ» ανέφερε η Ραχήλ Μακρή.

«Με τον Πάνο Καλλίδη ταίριαξα λιγότερο, είναι ένας χαρακτήρας πέρα από εμένα. Έχω πει ότι έχει αφήσει αστεφάνωτη την κυρία του, πρέπει να την αποκαταστήσει. Επειδή είναι από την Δράμα και είναι πόντιος, όπως ήταν και η γιαγιά μου, του είπα ότι θέλω να παντρευτεί εκεί και να κάνουμε ένα μεγάλο ποντιακό γλέντι και να παρευρεθώ κι εγώ. Κοιτούσε περίεργα» πρόσθεσε η Ραχήλ Μακρή.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην επιθυμία του Στέφανου Κασσελάκη να υιοθετήσει δύο αγόρια τονίζοντας πως: «Δεν θα ψήφιζα την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια».