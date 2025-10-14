Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι η λοίμωξη από τον ιό COVID-19 μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στο σπέρμα, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμπεριφορά και την ψυχική υγεία των απογόνων, φέρνοντας στο φως πιθανές μακροχρόνιες επιπτώσεις της πανδημίας στις επόμενες γενιές.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Ινστιτούτου Νευροεπιστήμης και Ψυχικής Υγείας Florey στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Η μελέτη σε ποντίκια και τα πρώτα ευρήματα

Οι ερευνητές μόλυναν αρσενικά ποντίκια με τον ιό που προκαλεί τον COVID-19, τα ζευγάρωσαν με υγιή θηλυκά και στη συνέχεια μελέτησαν τη συμπεριφορά και τη βιολογία των απογόνων τους.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη συγγραφέα της μελέτης Elizabeth Kleeman, ήταν εντυπωσιακό: «Διαπιστώσαμε ότι οι απόγονοι που προέκυψαν έδειξαν πιο αγχωτικές συμπεριφορές σε σύγκριση με τους απογόνους από μη μολυσμένους πατέρες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνεται στη δημοσίευση, όλοι οι απόγονοι των μολυσμένων αρσενικών παρουσίασαν αυτές τις μεταβολές στη συμπεριφορά. Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι τα θηλυκά ποντίκια, ειδικότερα, εμφάνισαν «σημαντικές αλλαγές» στη δραστηριότητα συγκεκριμένων γονιδίων στον ιππόκαμπο, περιοχή του εγκεφάλου που παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση των συναισθημάτων και του άγχους.

Η συν-επικεφαλής της έρευνας Carolina Gubert εξηγεί ότι τα δεδομένα δείχνουν έναν πιθανό μηχανισμό επιγενετικής μετάδοσης: «Αυτό μπορεί να συμβάλει στο αυξημένο άγχος που παρατηρήσαμε στους απογόνους, μέσω επιγενετικής κληρονομικότητας και αλλοιωμένης ανάπτυξης του εγκεφάλου», ανέφερε.

Οι αλλαγές στο σπέρμα και το RNA

Πέρα από τη συμπεριφορά, η μελέτη αποκάλυψε ότι η λοίμωξη COVID-19 τροποποιεί μόρια RNA στο σπέρμα των αρσενικών ποντικών. Ορισμένα από αυτά τα μόρια, όπως επισημαίνεται, «εμπλέκονται στη ρύθμιση γονιδίων που είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου».

Η ομάδα του Ινστιτούτου Florey χαρακτηρίζει την έρευνα ως την πρώτη που δείχνει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της λοίμωξης COVID-19 στη συμπεριφορά και στη νευροαναπτυξιακή πορεία των επόμενων γενεών.

Επιστημονικές και κοινωνικές προεκτάσεις

Ο επικεφαλής ερευνητής Anthony Hannan τονίζει τη σοβαρότητα των ευρημάτων: «Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η πανδημία COVID-19 θα μπορούσε να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στις μελλοντικές γενιές», δήλωσε.

«Εάν τα ευρήματά μας μεταφραστούν στους ανθρώπους, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως και τις οικογένειές τους, με σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία».

Η πανδημία και οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία

Η πανδημία του COVID-19, που ξέσπασε στις αρχές του 2020, έχει προκαλέσει πάνω από επτά εκατομμύρια καταγεγραμμένους θανάτους σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανώς πολύ υψηλότερος.

Πέρα όμως από τη φυσική υγεία, η νόσος και τα περιοριστικά μέτρα που τη συνόδευσαν έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην παγκόσμια ψυχική υγεία.

Διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι οι νεότερες ηλικίες υπέστησαν τις πιο σοβαρές συνέπειες. Οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες, που βρέθηκαν σε αναγκαστική απομόνωση κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης κοινωνικής φάσης της ζωής τους, παρουσίασαν αυξημένα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης και συναισθηματικής αστάθειας.

Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην εκπαίδευση

Η επίδραση της πανδημίας δεν περιορίζεται στη ψυχική υγεία. Μια ανασκόπηση 40 μελετών από 15 χώρες, που δημοσιεύθηκε το 2023 στο Nature Human Behaviour, διαπίστωσε ότι τα παιδιά δεν έχουν ακόμη ανακτήσει πλήρως τα μαθησιακά επίπεδα που χάθηκαν λόγω των διακοπών στην εκπαίδευση.

Η έρευνα αυτή ενισχύει την ανησυχία των ειδικών ότι η πανδημία ενδέχεται να αφήσει πολυεπίπεδες, διαγενεακές επιπτώσεις, τόσο στη γνωστική ανάπτυξη όσο και στη συναισθηματική ισορροπία των μελλοντικών γενεών.