Πόσο μας στοίχισε τελικά η πανδημία της Covid-19; – Μόνο για επιδόματα δόθηκαν παγκοσμίως πάνω από 10 τρισ. δολάρια Σύμφωνα με τον πανεπιστημιακό καθηγητή Andrew Leigh χάθηκαν παράλληλα περίπου 400 εκατ. θέσεις εργασίας ενώ τις επιπτώσεις των οικονομικών ανατροπών που επήλθαν τις βιώνουμε έως και σήμερα