Όταν πρόκειται για τα τηλέφωνα των παιδιών του, ο πρώην επικεφαλής ασφαλείας του Facebook, Alex Stamos, έχει μια απλή αρχή: «Να εμπιστεύεσαι αλλά και να ελέγχεις». Την ώρα που τα σχολεία θεσπίζουν απαγορεύσεις κινητών, οι γονείς συνεχίζουν να παλεύουν με ένα βασικό ερώτημα πόση πρόσβαση πρέπει να έχουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο.

Ο Alex Stamos, που γνωρίζει από «πρώτο χέρι» τη «σκοτεινή πλευρά» της τεχνολογίας λόγω των ηγετικών θέσεων ασφαλείας στη Yahoo και το Facebook, παρουσίασε – μιλώντας στο Business Insider – ορισμένους βασικούς κανόνες για τη χρήση τηλεφώνου από τα παιδιά.

Η ηλικία απόκτησης κινητού

Το πρώτο ερώτημα είναι πότε πρέπει ένα παιδί να αποκτήσει τηλέφωνο. Η 13χρονη κόρη του έχει τηλέφωνο, κάτι που ο ίδιος παραδέχτηκε πως «δεν μπορούσε να αποτρέψει». «Το πήρε στα 13, αυτό ήταν το όριό της», είπε. «Καθυστερήστε να τους δώσετε κινητό – όσο αντέχουν και μέχρι να είναι έτοιμοι να το διαχειριστούν».

Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς πρέπει να ενημερωθούν για τις ρυθμίσεις που έχουν οι συσκευές ώστε να επιτρέπονται μόνο οι κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών εφαρμογές. Όπως υπογράμμισε είναι σημαντικό να μην ανοίγει ο browser μέχρι να μεγαλώσουν, γιατί τότε «δεν μπορείτε να έχετε κανέναν έλεγχο στο τι βλέπουν».

Οι γονείς πρέπει να έχουν πάντα τον έλεγχο

Μόλις το παιδί αποκτήσει κινητό, οι γονείς οφείλουν να παρακολουθούν στενά τις συνήθειές του. Ο Alex Stamos θέτει δύο σαφείς κανόνες για τους γονείς:

Πρέπει να γνωρίζουν πάντα τον κωδικό του τηλεφώνου.

του τηλεφώνου. Πρέπει να κάνουν αιφνιδιαστικούς ελέγχους.

«Ανά πάσα στιγμή μπορείς να πεις στο παιδί σου “Δώσε μου το τηλέφωνό σου”. Αν αρνηθεί, τότε το τηλέφωνο φεύγει», είπε. Το «ενδεχόμενο ελέγχου» είναι αρκετό για να ξέρουν τα παιδιά ότι θα μοιραστούν το περιεχόμενό τους.

Ο Alex Stamos τονίζει πως δεν αφορά μόνο τι κάνουν τα παιδιά σας στο διαδίκτυο, αλλά κυρίως τι μπορούν να τους κάνουν άλλοι άνθρωποι.

Χρήση εργαλείων περιορισμού

Αντί για ακραίες λύσεις, όπως αγορά «dumb phones», ο Stamos προτείνει:

Να χρησιμοποιούνται τα ενσωματωμένα εργαλεία περιορισμού χρόνου οθόνης .

. Να υπάρχει υποχρεωτικό «παρκάρισμα» του κινητού τη νύχτα σε συγκεκριμένο σημείο, εκτός δωματίου.

Το βράδυ είναι ιδανική στιγμή για ελέγχους, ενώ, όπως σημείωσε, οι έφηβοι συχνά δεν κοιμούνται ανταλλάσσοντας μηνύματα όλη τη νύχτα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα.

O Alex Stamos προτείνει τη χρήση εργαλείων ασφαλείας, όπως για παράδειγμα το «communication safety» της Apple, το οποίο μπλοκάρει την αποστολή και λήψη γυμνών φωτογραφιών. Προσθέτει, όμως, ότι τα παιδιά άνω των 13 ετών μπορούν δυστυχώς να απενεργοποιήσουν κάποια από αυτά τα συστήματα.

Χωρίς social media μέχρι να είναι έτοιμοι

Όπως και άλλα πρόσωπα που έχουν εργαστεί στο χώρο της τεχνολογίας και των social media, ο Alex Stamos βάζει όρια στη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Βασικός κανόνας του είναι: όχι social media μέχρι να είναι έτοιμα τα παιδιά.

Όταν έρθει η στιγμή, οι λογαριασμοί πρέπει να είναι ιδιωτικοί. Ο ίδιος παρατηρεί πως οι νεότερες γενιές προτιμούν πλέον ιδιωτικές μορφές επικοινωνίας, κάτι που θεωρεί θετικό.

Καλλιέργεια κουλτούρας ειλικρίνειας

Ο Stamos τονίζει ότι οι γονείς πρέπει να δημιουργήσουν μια σχέση ανοιχτής επικοινωνίας. Οι χειρότερες συμπεριφορές στο διαδίκτυο συμβαίνουν όταν επιτήδειοι πείθουν τα παιδιά να μην μιλήσουν στους γονείς τους.

«Οι θηρευτές ξέρουν πως αν καταφέρουν να κάνουν το παιδί να νιώσει ότι πρέπει να κρύψει κάτι από τους γονείς του, τότε μπορούν να το παγιδεύσουν», σημειώνει.

Οι γονείς, προσθέτει, πρέπει να προστατεύσουν τα παιδιά τους απέναντι σε αυτή τη στρατηγική, δείχνοντάς τους πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να τους μιλάνε για όσα βιώνουν και νιώθουν. Πρέπει να τους εξηγήσουν πως δεν πρόκειται να θυμώσουν, ούτε θα θεωρηθούν υπεύθυνα για πράξεις άλλων και τα λάθη τους μπορούν να συγχωρεθούν.

Ισορροπία ανάμεσα σε ελευθερία και προστασία

Στην ουσία, οι κανόνες του Stamos δεν είναι απλώς τεχνολογικά μέτρα αλλά τρόποι να διατηρήσουν οι γονείς τον έλεγχο χωρίς να χαθεί η εμπιστοσύνη και η σύνδεση με τα παιδιά τους. Η ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και την προστασία είναι δύσκολη, όμως με σαφή όρια, ανοιχτή επικοινωνία και σωστά εργαλεία, το κινητό μπορεί να παραμείνει χρήσιμο εργαλείο και όχι πηγή κινδύνου.