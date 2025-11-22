Η ασβαγκάντα είναι ένα βότανο που προέρχεται από το φυτό Withania somnifera. Πρόκειται για έναν μικρό αειθαλή θάμνο που συναντάται σε τμήματα της Ασίας, της Αφρικής και της Ευρώπης.

Χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια τονωτικό, που βοηθά το σώμα να βρει ισορροπία, στην Αγιουρβέδα, την αρχαία παραδοσιακή ιατρική από την Ινδία. Όμως και πολλές σύγχρονες μελέτες έχουν διαπιστώσει πως μπορεί να στηρίξει τη γνωστική και ψυχική υγεία.

Πώς λαμβάνεται η ασβαγκάντα

Παραδοσιακά χρησιμοποιείται ολόκληρο το φυτό, αλλά τα περισσότερα προϊόντα πλέον περιέχουν τη ρίζα ή μίγμα ρίζας και φύλλων για αφέψημα. Μπορείτε επίσης να τη βρείτε σε μορφή καψουλών, κρεμών και σκόνης.

Μελέτες δείχνουν ότι 300 ως 1.000 mg ημερησίως θεωρούνται ασφαλή για διάστημα έως τριών μηνών. Αν χρησιμοποιείται προϊόν χωρίς ιατρική συνταγή, είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι οδηγίες και να ελέγχεται ότι το προϊόν περιέχει εκχύλισμα ρίζας. Για εξατομικευμένες συμβουλές, είναι καλό να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.

Τα 7 σημαντικότερα οφέλη της ασβαγκάντα

Η ασβαγκάντα μπορεί να μειώσει το άγχος, να βελτιώσει τον ύπνο και να στηρίξει τη γνωστική υγεία. Ακολουθούν τα 7 σημαντικότερα οφέλη της σύμφωνα με ειδικούς του Health…

1. Μειώνει το στρες και το άγχος

Στην αγιουρβεδική ιατρική η ασβαγκάντα λειτουργεί ως προσαρμογόνο, δηλαδή ουσίες, που βοηθούν τον οργανισμό να αντιμετωπίσει το στρες, σωματικά και ψυχολογικά, και να διατηρήσει την ομοιόσταση.

Έχει λιγότερες παρενέργειες από ορισμένα φάρμακα κατά του άγχους και επίσης μπορεί να μειώσει τα επίπεδα κορτιζόλης και να ρυθμίσει χημικές ουσίες του εγκεφάλου που επηρεάζουν τη διάθεση.

2. Βελτιώνει τον ύπνο

Η λήψη ασβαγκάντα μπορεί να βοηθήσει στην ποιότητα και διάρκεια του ύπνου. Σε μια μελέτη όπου άτομα με αϋπνία πήραν 300 mg δύο φορές την ημέρα, παρατηρήθηκε ότι αποκοιμήθηκαν πιο γρήγορα, κοιμήθηκαν καλύτερα και περισσότερο. Παρόμοια αποτελέσματα εμφανίστηκαν και σε άτομα με άγχος που έπαιρναν 300 ως 600 mg καθημερινά για τέσσερις ως οκτώ εβδομάδες.

3. Ενισχύει την απόδοση στην άσκηση

Η καθημερινή λήψη 330 ως 1.250 mg έχει συνδεθεί με λιγότερη μυϊκή κούραση, περισσότερη δύναμη και μειωμένο πόνο μετά την άσκηση. Μπορεί επίσης να αυξήσει το VO2 max, δηλαδή την ποσότητα οξυγόνου που μπορεί να χρησιμοποιήσει το σώμα στη διάρκεια έντονης άσκησης. Αυτό σημαίνει καλύτερη καρδιοαναπνευστική αντοχή. Χρειάζεται όμως περισσότερη έρευνα.

4. Υποστηρίζει τη γονιμότητα

Πρώτες μελέτες δείχνουν ότι η λήψη ασβαγκάντα για 90 ημέρες μπορεί να αυξήσει τις ορμόνες που σχετίζονται με την παραγωγή τεστοστερόνης, να βελτιώσει τον όγκο του σπέρματος, τη συγκέντρωση και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, καθώς και τα επίπεδα τεστοστερόνης στο αίμα.

5. Βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία

Η ασβαγκάντα μπορεί να ενισχύσει τη μνήμη και την προσοχή. Σε μελέτες όπου οι συμμετέχοντες λάμβαναν 400 ως 600 mg καθημερινά, παρατηρήθηκαν βελτιώσεις στη μνήμη και στην ικανότητα συγκέντρωσης σε σύγκριση με ομάδα placebo. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, αλλά απαιτούνται μεγαλύτερες έρευνες.

6. Μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα

Η ασβαγκάντα φαίνεται πως μπορεί να βοηθά και στη διαχείριση του διαβήτη. Η λήψη της έχει συσχετιστεί με μείωση σακχάρου, γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, ινσουλίνης, λιπιδίων και δεικτών οξειδωτικού στρες. Αν και τα δεδομένα είναι περιορισμένα, δείχνουν πιθανό όφελος.

7. Ανακουφίζει συμπτώματα αρθρίτιδας

Μικρή μελέτη σε άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα έδειξε βελτίωση των συμπτωμάτων μετά από τρεις εβδομάδες λήψης 10 g ασβαγκάντα σε σκόνη καθημερινά. Και σε αυτή την περίπτωση, παρότι τα αποτελέσματα είναι θετικά, οι ειδικοί επισημαίνουν πως χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να τεκμηριωθούν τα οφέλη με περισσότερα στοιχεία.

Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν την ασβαγκάντα

Οι περισσότεροι μπορούν να την πάρουν με ασφάλεια για διάστημα έως τριών μηνών. Πρέπει όμως να αποφεύγεται από:

εγκύους και γυναίκες που θηλάζουν

άτομα με υπερθυρεοειδισμό

άτομα που πρόκειται να κάνουν χειρουργείο

Μπορεί επίσης να επιδεινώσει αυτοάνοσα νοσήματα, αν και αυτό δεν παρατηρήθηκε σε άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Οι παρενέργειές της είναι ήπιες, όπως υπνηλία ή μαλακά κόπρανα, όμως σε υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσει διάρροια, πόνους στο στομάχι ή εμετό. Σπάνια, μπορεί να επηρεάσει το συκώτι προκαλώντας ίκτερο.

Επίσης η ασβαγκάντα μπορεί να αλληλεπιδράσει με: