Πρόκειται για ένα φαινόμενο που όλοι γνωρίζουμε: κάνετε μια βουτιά ή απολαμβάνετε ένα χαλαρωτικό μπάνιο και σύντομα τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών σας ζαρώνουν.

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί συμβαίνει αυτό;

Μια συνηθισμένη παρανόηση είναι ότι το ζάρωμα των δακτύλων οφείλεται σε διόγκωση που προκαλείται από την απορρόφηση νερού.

Ωστόσο, οι επιστήμονες έχουν πλέον επιβεβαιώσει ότι αυτό δεν ισχύει, καθώς στην πραγματικότητα, οφείλεται στα αιμοφόρα αγγεία μας.

Ο Guy German, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα βιοϊατρικής μηχανικής του Πανεπιστημίου Binghamton στη Νέα Υόρκη, στρατολόγησε τρεις εθελοντές για να μουσκέψουν τα δάχτυλά τους για 30 λεπτά.

Όπως αναφέρει η Daily Mail η ομάδα του κατέγραψε τα μοτίβα από «κορυφές» και «κοιλάδες» που σχηματίστηκαν στο βρεγμένο δέρμα.

Ανακάλυψαν ότι τα συγκεκριμένα μοτίβα επαναλαμβάνονταν σε μεγάλο βαθμό όταν τα δάχτυλα ξαναμουσκεύτηκαν 24 ώρες αργότερα.

«Συχνά οι άνθρωποι υποθέτουν ότι οι ρυτίδες σχηματίζονται επειδή το δέρμα απορροφά νερό, το οποίο το κάνει να διογκώνεται και να τσακίζει», δήλωσε ο ίδιος στο The Conversation.

«Για να είμαι ειλικρινής, κι εγώ το πίστευα αυτό για καιρό», συμπληρώνει.

Ωστόσο, φαίνεται πως πρόκειται για τη λειτουργία του αυτόνομου νευρικού μας συστήματος.

Αυτό ελέγχει τις ακούσιες κινήσεις του σώματός μας, όπως η αναπνοή, το ανοιγοκλείσιμο των ματιών και τον χτύπο της καρδιάς, καθώς και τη σύσπαση και τη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων.

Η θερμοκρασία, η φαρμακευτική αγωγή και οι διατροφικές μας συνήθειες μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των αγγείων αυτών.

«Αυτή η συστολή των αιμοφόρων αγγείων είναι επίσης εκείνη που προκαλεί το ζάρωμα του δέρματος μετά από παρατεταμένη επαφή με το νερό», εξηγεί ο Dr German.

«Όταν τα χέρια και τα πόδια έρχονται σε επαφή με το νερό για περισσότερα από λίγα λεπτά, οι ιδρωτοποιοί αδένες του δέρματος ανοίγουν, επιτρέποντας στο νερό να εισέλθει στους ιστούς του δέρματος. Αυτό το πρόσθετο νερό μειώνει την αναλογία άλατος στο εσωτερικό του δέρματος. Οι νευρικές ίνες στέλνουν μήνυμα στον εγκέφαλο για τα χαμηλότερα επίπεδα άλατος και το αυτόνομο νευρικό σύστημα ανταποκρίνεται με σύσπαση των αιμοφόρων αγγείων. Η στένωση των αγγείων προκαλεί μείωση του συνολικού όγκου του δέρματος, το οποίο ζαρώνει σχηματίζοντας αυτά τα χαρακτηριστικά μοτίβα. Είναι όπως ένα αποξηραμένο σταφύλι που γίνεται σταφίδα,έχει χάσει περισσότερο όγκο απ’ ότι επιφάνεια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξήγησε ότι τα ζαρωμένα δάχτυλα συνήθως παρουσιάζουν το ίδιο μοτίβο επειδή τα αιμοφόρα αγγεία «δεν αλλάζουν πολύ τη θέση τους».

Τα πειράματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, επιβεβαίωσαν και μια άλλη θεωρία, ότι οι ζάρες δεν σχηματίζονται σε άτομα που έχουν νευρολογική βλάβη στα δάχτυλά τους.

Ο Dr German αποκάλυψε επίσης ένα ακόμη πλεονέκτημα των ζαρωμένων δαχτύλων και ποδιών: την καλύτερη πρόσφυση.

Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι το ζαρωμένο δέρμα προσφέρει καλύτερη πρόσφυση μέσα στο νερό σε σύγκριση με το λείο δέρμα.

Αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει το περπάτημα σε υποβρύχιες επιφάνειες, μειώνοντας τον κίνδυνο ολίσθησης.