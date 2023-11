Οι ειδικοί ισχυρίζονταν μέχρι πρότινος πως η φρουκτόζη διαταράσσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, αυξάνει το αίσθημα πείνας καθώς και τη λαχτάρα μας για φαγητό. Πρόσφατες έρευνες όμως έδειξαν δείξει πως τα φρούτα δεν είναι εχθρός αλλά φίλος της γυναικείας σιλουέτας. Ο οργανισμός τα έχει ανάγκη ιδιαίτερα τους μήνες του καλοκαιριού.

Αλλά υπάρχει ένα εμπόδιο: Η γιατρός Μπάρμπαρα Ρολς, πρόεδρος του τμήματος Επιστήμης της Διατροφής στο πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια ισχυρίζεται: «Όλα τα φρούτα δεν είναι ίδια, όταν μιλάμε για γρήγορο αδυνάτισμα. Οι ποικιλίες που… λιώνουν τα κιλά είναι εκείνες που βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο της κλίμακας της ενεργειακής πυκνότητας τροφίμων, (το ποσόν της ενέργειας που περικλείεται σε συγκεκριμένο όγκο τροφής)».

Τα λαχανικά και τα φρούτα είναι Χαμηλής Ενεργειακής Πυκνότητας (ΧΕΠ) τρόφιμα καθώς αποδίδουν λίγες θερμίδες για συγκεκριμένο όγκο τροφής Τα ΧΕΠ τρόφιμα είναι πλούσια σε διαιτητικές ίνες και νερό, λαμβάνουν πολύ όγκο στο πιάτο ενώ περιέχουν ελάχιστες θερμίδες. «Μπορούμε να καταναλώσουμε μεγάλες ποσότητες από αυτές τις τροφές και να νιώσουμε χορτασμένοι» συμπληρώνει η Αμερικανίδα ειδικός η οποία υπογράφει το βιβλίο The Volumetrics Eating Plan: Techniques and Recipes for Feeling Full on Fewer Calories (Το ογκομετρικό πλάνο διατροφής: Τεχνικές και συνταγές ώστε να νιώθετε χορτάτοι με λιγότερες θερμίδες, εκδόσεις Harper Paperbacks).

Σύμφωνα με την ειδικό, «οι άνθρωποι έχουν έντονο το αίσθημα κορεσμού, έχοντας καταναλώσει 20% λιγότερες θερμίδες όταν τα πιάτα γεμίζουν με ΧΕΠ τροφές. Γυναίκες που ακολουθούσαν δίαιτα πλούσια σε ΧΕΠ τρόφιμα έχασαν 33% περισσότερο βάρος σε σύγκριση με εκείνες που ήταν εγκλωβισμένες σε αυστηρές δίαιτες». Το μήνυμα ελήφθη: Τα φρούτα μπορούν να βοηθήσουν σε μία γρήγορη αλλά και μόνιμη απώλεια βάρους μέσα από μια τριπλή διαδικασία. Πώς;

Απαλλάσσοντας μας από το παγιδευμένο λίπος

Όσο πιο πολύ νερό περιέχει ένα συγκεκριμένο φαγητό, τόσο περισσότερα διαλυτά στο νερό ένζυμα μπορεί να αποθηκεύσει. Ερευνητές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ απέδειξαν πως οι ΧΕΠ τροφές περιέχουν πάνω από 1.200 διαφορετικά ένζυμα που “ταϊζουν” το συκώτι, μεγιστοποιούν την ικανότητα του οργάνου να απαλλαγεί από το λίπος και τα αέρια, ενώ βοηθούν στην αποβολή των τοξινών αποθήκευσης κοιλιακού λίπους σε ποσοστό έως και 35%.

Παρατείνοντας το αίσθημα κορεσμού για δύο ώρες

Σύμφωνα με τους επιστήμονες στο πανεπιστήμιο της Γιούτα της πόλης του Σαλτ Λέικ, τα μόρια των ινών αλλά και των πρωτεϊνών που περιέχονται στα φρούτα επιβραδύνουν την απορρόφηση του νερού, το οποίο σε διαφορετική περίπτωση θα περνούσε ανεμπόδιστα από τη πεπτική οδό. “Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται το αίσθημα του κορεσμού για περισσότερο από δύο ώρες” αναφέρει η Μπάρμπαρα Ρολς.

Εμποδίζοντας την απορρόφηση του λίπους

Οι ΧΕΠ τροφές είναι πλούσιες σε πηκτίνη. Πρόκειται για το κυριότερο συνδετικό συστατικό στα κυτταρικά τοιχώματα των φυτών και των λαχανικών. «Η πηκτίνη έχει την ιδιότητα να σχηματίζει μία ζελατίνα με τη ζάχαρη. Δρα όπως ένα σφουγγάρι στην πεπτική οδό, δεσμεύοντας το λίπος πριν εκείνο διεισδύσει στον οργανισμό. Έτσι εμποδίζεται η απορρόφηση έως και 90 θερμίδων προερχόμενων από λίπη, την ημέρα», εξηγεί ο κλινικός διατροφολόγος Τζέι Ρομπ, ο οποίος είναι και συγγραφέας του βιβλίου Fruit Flush 3 Day Detox (Η δίαιτα των φρούτων. Αποτοξίνωση σε 3 ημέρες, εκδόσεις Loving Health Publications), όπου εξαίρει τα διαιτητικά και θρεπτικά χαρίσματα των φρούτων και ιδιαίτερα των καλοκαιρινών.

Τα 15 φρούτα που καίνε το λίπος

«Αν θέλεις να χάσεις βάρος, κατανάλωσε Χαμηλής Ενεργειακής Πυκνότητας (ΧΕΠ) φρούτα, τα οποία έχουν την υψηλότερη δυνατή περιεκτικότητα σε νερό, ίνες και ένζυμα», αναφέρει ο κλινικός διατροφολόγος Τζέι Ρομπ. Προτίμησε εκείνα με ΧΕΠ από 0 έως 0.6 (όσο πιο χαμηλός είναι ο δείκτης τόσο το καλύτερο)».

Ποια είναι αυτά;

ΦΡΟΥΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Φράουλες 0.2

Σμέουρα 0.3

Καρπούζι 0.3

Γκρέιπφρουτ 0.3

Πεπόνι ποικιλία cantaloupe 0.4

Παπάγια 0.4

Ροδάκινα 0.4

Μανταρίνια 0.4

Πορτοκάλια 0.6

Βερίκοκα 0.5

Ανανάς 0.5

Δαμάσκηνα 0.6

Βατόμουρα 0.6

Μήλα 0.6