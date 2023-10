Μόδα έχει γίνει στο Χόλιγουντ το Ozempic, ένα φάρμακο που δίνεται στους διαβητικούς, αλλά όπως περιγράφουν όσοι το παίρνουν, βοηθάει και στην απώλεια κιλών. Ωστόσο, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενημέρωσε την ετικέτα του φαρμάκου για να αναγνωρίσει τα παράπονα για προβλήματα στα έντερα που προξενεί σε ορισμένα άτομα που το έχουν λάβει.

Το φάρμακο σεμαγλουτίδης έχει σχεδιαστεί για άτομα με διαβήτη τύπου 2, αλλά χρησιμοποιείται ευρέως ως φάρμακο για την απώλεια βάρους. Το Ozempic δρα μιμούμενος μια φυσική ορμόνη, την GLP-1, η οποία επιβραδύνει τη διέλευση της τροφής από το στομάχι και τα έντερα, κάνοντας τους ανθρώπους να αισθάνονται χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, αρχίζουν να προκύπτουν προβλήματα εάν το φάρμακο επιβραδύνει πάρα πολύ τα έντερα, προκαλώντας μερικούς να αναπτύξουν ειλεό – όταν η ικανότητα των εντέρων να συστέλλονται επιβραδύνεται σε σημείο που να απαγορεύει την ικανότητα του σώματος να απομακρύνει σωστά τα απόβλητα, προκαλώντας εντερική απόφραξη.

«Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί κατά τη χρήση μετά την έγκριση της σεμαγλουτίδης, του δραστικού συστατικού του OZEMPIC. Επειδή αυτές οι αντιδράσεις αναφέρονται οικειοθελώς από έναν πληθυσμό αβέβαιου μεγέθους, δεν είναι πάντα δυνατό να εκτιμηθεί αξιόπιστα η συχνότητά τους ή να αποδειχθεί αιτιώδης σχέση με την έκθεση σε φάρμακα», σημείωσε η FDA στον ιστότοπό της αναφέροντας πλέον επίσημα τον ειλεό ως πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια.

Οι ετικέτες παρόμοιων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των Wegovy και Mounjaro, ήδη αναγνωρίζουν αναφορές για την πάθηση. Ο ειλεός είναι μόνο ένα από τη μακρά λίστα ανεπιθύμητων παρενεργειών που έχουν αναφέρει οι χρήστες από αυτήν την κατηγορία φαρμάκων.

Η ενημέρωση του FDA έρχεται καθώς η ομοσπονδιακή υπηρεσία έχει λάβει περισσότερες από 6.100 αναφορές για μια σειρά γαστρεντερικών διαταραχών από χρήστες Ozempic, συμπεριλαμβανομένης της γαστροπάρεσης ή της «στομαχικής παράλυσης».

Οι κατασκευαστές των Ozempic και Mounjaro μηνύονται για ισχυρισμούς ότι οι εταιρείες «υποβάθμισαν τη σοβαρότητα των γαστρεντερικών συμβάντων» από τη χρήση των φαρμάκων. Σε απάντηση στη μήνυση, εκπρόσωπος της Novo Nordisk είπε στην The Post: «Η σεμαγλουτίδη έχει εξεταστεί εκτενώς σε ισχυρά προγράμματα κλινικής ανάπτυξης, μεγάλες πραγματικές μελέτες αποδεικτικών στοιχείων και έχει αθροιστικά πάνω από 9,5 εκατομμύρια χρόνια έκθεσης ασθενών». Σημείωσαν ότι «τα γαστρεντερικά (GI) συμβάντα είναι γνωστές παρενέργειες της κατηγορίας GLP-1».

Η ασφάλεια των ασθενών είναι η κορυφαία προτεραιότητα της Lilly και συμμετέχουμε ενεργά στην παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αναφορά πληροφοριών ασφάλειας για όλα τα φάρμακά μας», ανέφεραν η Eli Lily and Co. στην The Post σε μια δήλωση σχετικά με την αγωγή.