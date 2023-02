Η επίσκεψη στη Disneyland® Paris αποτελεί όνειρο μικρών και μεγάλων! Πόσο μάλλον φέτος, που ο ιστορικός χώρος κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και ετοιμάζεται να οργανώσει μία μεγάλη γιορτή που όμοιά της δεν έχει υπάρξει.

Ο Μίκυ, η Μίνι και οι υπόλοιποι αγαπημένοι μας ήρωες ετοιμάζονται να χαρίσουν χαμόγελα και ονειρεμένες στιγμές στους καλεσμένους τους. Τώρα έχεις και εσύ τη δυνατότητα να τους συναντήσεις και να ζήσεις μία μαγική εμπειρία! Αφού, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard, σου δίνουν την ευκαιρία να είσαι κι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα βρεθεί στις εκδηλώσεις για την 30η επέτειο της Disneyland® Paris και θα πάρει μέρος σε αυτή τη μεγάλη γιορτή.

Πώς μπορείς να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς;

Πολύ εύκολα, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να χρησιμοποιείς τις πιστωτικές κάρτες Mastercard® της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να κερδίσεις ένα τριήμερο ταξίδι στον μαγικό κόσμο της Disneyland® Paris.

Ο διαγωνισμός της Mastercard σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα τρέχει από τις 06/02/2023 έως και τις 26/03/2023 και θα αναδείξει 6 τυχερούς, οι οποίοι θα κερδίσουν ένα μοναδικό ταξίδι στη Disneyland® Paris μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Αν θες να γιορτάσεις μαζί με την παρέα σου ή αν θες να ζήσεις την εμπειρία μαζί με την οικογένειά σου, χρησιμοποίησε την πιστωτική σου κάρτα Mastercard από την Εθνική Τράπεζα και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείς την κάρτα σου, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχεις να κερδίσεις, καθώς κάθε συναλλαγή ισοδυναμεί και με μια συμμετοχή στην κλήρωση.

Στο ταξίδι συμπεριλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, μετακινήσεις, διανυκτέρευση στο ολοκαίνουριο ξενοδοχείο Disney’s Hotel New York -The Art of Marvel, κουπόνια για αγορές στα καταστήματα της Disneyland® Paris και πολλές ακόμα εκπλήξεις και δώρα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ.