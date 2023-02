Ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο β΄ κύκλος της δράσης «Επαγγελματική Κατάρτιση Προσφύγων και Μεταναστών» που διοργάνωσε η «Αποστολή», ο φιλανθρωπικός οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αφουγκραζόμενη τις συνεχείς εκκλήσεις για επιβίωση και εύρεση εργασίας όσων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις χώρες τους, η «Αποστολή» υλοποιεί το πρόγραμμα «Αποστολή: Αρωγή και Εκπαίδευση σε Ευάλωτες Κοινότητες στην Αθήνα» (Apostoli: Assistance and Training tο Vulnerable Communities in Athens») με τη στήριξη και χρηματοδότηση του διεθνούς ανθρωπιστικού οργανισμού Kerk in Actie της Ολλανδίας. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των προσφύγων και μεταναστών και η ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και στην αγορά εργασίας.

Στους δύο κύκλους θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης συνολικά 47 εκπαιδευόμενοι απέκτησαν νέες τεχνικές δεξιότητες στους τομείς της εστίασης και των ξενοδοχειακών υπηρεσιών -εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών (service)- και τουλάχιστον οι μισοί από αυτούς έχουν ήδη βρει εργασία, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες διαβίωσής τους. Η κατάρτιση υλοποιήθηκε από τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και διακεκριμένους Chef και εκπαιδευτές F&B και Housekeeping.

Ο γενικός διευθυντής της «Αποστολής» κ. Κ. Δήμτσας χαιρέτισε την ολοκλήρωση του β΄ κύκλου του προγράμματος, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων και μεταναστών σε κλάδους και τομείς που παρατηρείται αυξανόμενη έλλειψη εργατικού δυναμικού: «Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και οι μετανάστες επιδιώκουν να ενταχθούν αρμονικά στην αγορά εργασίας, ώστε να συμβάλλουν τόσο στην προσωπική τους επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση όσο και στην οικονομική και κοινωνική ευημερία του τόπου μας. Η «Αποστολή» από την πλευρά της συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαδικασία ένταξής τους, παρέχοντάς τους ορισμένα αναγκαία εφόδια, τα οποία καλούνται να χρησιμοποιήσουν επωφελώς για τους ίδιους και για την κοινωνία μας».

Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική αποδοχή, τη σημασία και τον αντίκτυπο της δράσης, η «Αποστολή» συνεχίζει το πρόγραμμα και δέχεται ήδη νέες αιτήσεις για τον γ΄ κύκλο που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο και Απρίλιο 2023.