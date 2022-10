Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ζωή είναι σαν ένα βίντεο παιχνίδι. Πολλές φορές, σκέφτομαι στην καθημερινότητα μου ότι είμαι ήρωας σε ένα βίντεο γκειμ, όπου καλούμαι να αντιμετωπίσω διάφορες αποστολές (εργασία, δουλειές του σπιτιού, κοινωνικές υποχρεώσεις κτλ.) και να τις φέρω εις πέρας με επιτυχία.

Συνήθως ξεκινάω την ημέρα μου με χαμηλή ενέργεια και διάθεση, το μόνο που χρειάζομαι είναι ένα καλό πρωινό ή απλά ένας δυνατός καφές και αμέσως αισθάνομαι τη “μπάρα της ενέργειας” μου να ανεβαίνει. Κάπου κατά το μεσημεράκι θα χρειαστώ ένα καλό γεύμα για να μπορέσω να συνεχίσω και μέχρι το βράδυ που η ενέργεια αρχίζει να χτυπάει κόκκινο, ένα γεμάτο βραδινό και ένας καλός ύπνος είναι ότι πρέπει.

Κάθε φορά λοιπόν που απολαμβάνω ένα υπέροχο γεύμα νιώθω σαν να ανεβάζω επίπεδο: στην απόλαυση στη διάθεση μου και γενικά στην ημέρα μου. Είναι η απαραίτητη πηγή ενέργειας που χρειάζομαι για να αντεπεξέλθω στην καθημερινότητα μου.

Ετοιμάσου λοιπόν, να συμμετέχεις και εσύ μαζί μου, σε αυτό το παιχνίδι και να δώσεις στην καθημερινότητα σου μία πιο παιχνιδιάρικη διάθεση, ενώ παράλληλα έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις απίστευτα δώρα. Αφού, για ακόμη μία φορά ξεκινάει το παιχνίδι των πόντων “Level Up with Mastercard”, ειδικά για τους κατόχους των καρτών Mastercard και χρήστες της Νο 1 υπηρεσίας delivery στην Ελλάδα, το efood.

Το έζησες πρόπερσι, πέρυσι και θα το ζήσεις και φέτος! Παρήγγειλε λοιπόν τον αγαπημένο σου καφέ, ένα λαχταριστό Burger και ότι άλλο τραβάει η όρεξη σου, αναπλήρωσε την ενέργεια σου και συμμετείχε σε διαγωνισμούς, με έπαθλα κουπόνια φαγητού και ξεχωριστά δώρα.

Το παιχνίδι του level up ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου και η διαδικασία παραμένει ίδια, όπως και τις προηγούμενες φορές. Σε αυτό το διάστημα, (εφόσον διαθέτεις κάρτα Mastercard) επιλέγεις “Level up with Mastercard” πριν ολοκληρώσεις την παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους και συμμετέχεις αυτόματα στις κληρώσεις. Με την πρώτη σου παραγγελία, με αποθηκευμένη κάρτα Mastercard, δημιουργείς το δικό σου μοναδικό προφίλ στο “Μy Level Up” και κερδίζεις αυτόματα τους πρώτους 100 πόντους. Με κάθε νέα παραγγελία μαζεύεις ακόμα περισσότερους πόντους ενώ μπορείς να ολοκληρώσεις και ειδικές αποστολές για να κάνεις «level up» ακόμα πιο γρήγορα.

Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου και ανάλογα με με το επίπεδο που θα έχεις φτάσει με τη λήξη του διαγωνισμού, έχεις τη δυνατότητα να κερδίσεις απίστευτα δώρα. Προσωπικά, έχω θέσεις ως στόχο, το PlayStation 5 και το ηλεκτρονικό μηχανάκι Horwin SK3! Άλλα εσύ μπορεί να προτιμάς κάποιο από τα ακόλουθα:

ψώνια για 1 χρόνο από το efood market

2 Ηλεκτρικά πατίνια Segway

2 Ηλεκτρικά μηχανάκια Horwin SK3

PlayStation 5

Apple Macbook Pro M1

iPhone 13 Pro Max

και πολλά ακόμα από το efood και τη Mastercard.

Με όλα αυτά σίγουρα σου έχει ανοίξει η όρεξη. Τι περιμένεις λοιπόν; Μπες στο efood κάνε όλα τα απαραίτητα βήματα και ξεκίνα να απολαμβάνεις τα αγαπημένα σου γεύματα ανεβάζοντας κάθε φορά επίπεδο κερδίζοντας φανταστικά δώρα!