Με στόχο να συνεχίσει να οδηγεί τις εξελίξεις στη ναυτιλιακή εκπαίδευση, πρωτοπορώντας και διαμορφώνοντας τις τάσεις στον κλάδο της Ναυτιλίας γενικότερα, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, συμμετείχε πολύπλευρα και δυναμικά στα «Ποσειδώνια 2022», που πραγματοποιήθηκαν στο Metropolitan Expo από τις 6 έως τις 10 Ιουνίου.

Πιο συγκεκριμένα, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είχε το δικό του εκθεσιακό περίπτερο, στο οποίο εκπρόσωποι της Σχολής Ναυτιλίας και της Ναυτικής του Ακαδημίας παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τις πιστοποιήσεις και τα προγράμματα σπουδών του, που το καθιστούν ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα Ναυτιλιακής και Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Νότια Ευρώπη.

Επιπλέον, με πρωτοβουλία της Ναυτικής του Ακαδημίας, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το 4ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικής Εκπαίδευσης. Με θέμα «The Impact of Geopolitics on the Future of Shipping», το Συνέδριο ανέδειξε την επίδραση θεμάτων γεωπολιτικής σημασίας στον τρόπο που διαμορφώνεται το μέλλον της Ναυτιλίας, θέτοντας στο επίκεντρο τις προκλήσεις που δημιουργεί η γεωπολιτική κρίση στις προσπάθειες της ναυτιλιακής βιομηχανίας για εξάλειψη των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Εισηγητές ήταν σημαντικές προσωπικότητες και κορυφαία διευθυντικά στελέχη από τον εγχώριο και διεθνή ναυτιλιακό κλάδο, οι οποίοι πραγματοποίησαν άκρως ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Συγκεκριμένα, μίλησαν οι κ.κ.:

George Tsavliris , Principal, Tsavliris Salvage Group

, Principal, Tsavliris Salvage Group Dr. Constantinos Filis , Associate Academic Researcher, Centre for Foreign Policy Planning (KESEP), Ministry of Foreign Affairs, Hellenic Republic

, Associate Academic Researcher, Centre for Foreign Policy Planning (KESEP), Ministry of Foreign Affairs, Hellenic Republic Professor Dinos Arcoumanis , Chairman of the Academic Board, Metropolitan College

, Chairman of the Academic Board, Metropolitan College Antonis Vidalis , Head of Cabinet of the Minister for Maritime Affairs and Insular Policy of Greece

, Head of Cabinet of the Minister for Maritime Affairs and Insular Policy of Greece George D. Gourdomichalis , President & Managing Director Phoenix Shipping & Trading S.A

, President & Managing Director Phoenix Shipping & Trading S.A Lars Lippuner , Director, Warsash Maritime School, Solent University, Southampton

, Director, Warsash Maritime School, Solent University, Southampton Panos Kourkountis , Technical Director, Sea Traders SA

, Technical Director, Sea Traders SA Dr. John Kokarakis , Director Technical Business Development Southeast Europe, Black Sea & Adriatic Zone Bureau Veritas

, Director Technical Business Development Southeast Europe, Black Sea & Adriatic Zone Bureau Veritas Capt. Panagiotis Drosos , Chief Operating Officer at Capital Ship Management Corp.

, Chief Operating Officer at Capital Ship Management Corp. Andreas Andrianopoulos, Former Minister of State

Περισσότερα για τη συνολική παρουσία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στα «Ποσειδώνια 2022» μπορείτε να δείτε εδώ.

Σημειώνεται πως στη φετινή διοργάνωση σημειώθηκε ρεκόρ επισκεψιμότητας, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος των Εκθέσεων Ποσειδώνια Α.Ε., Θεόδωρος Βώκος, ανέφερε πως «αυτά ήταν μακράν τα πιο επιτυχημένα Ποσειδώνια στην ιστορία της διοργάνωσης».

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ανανεώνει πλέον το ραντεβού του με την κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση για το 2024, όπου υπόσχεται να πραγματοποιήσει ακόμη πιο πολυδιάστατη και ισχυρή παρουσία.