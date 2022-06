Μεταξύ άλλων, η πανδημία του κορονοϊού διατάραξε την αγορά εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι συνέπειες της COVID-19 ήταν ξαφνικές και σοβαρές. Ορισμένοι χώροι εργασίας κατάφεραν να προσαρμοστούν γρήγορα στα νέα δεδομένα, υιοθετώντας καθεστώς τηλεργασίας, προσαρμόζοντας το περιβάλλον εργασίας στις νέες συνθήκες, ενώ παράλληλα πήραν πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού. Δεν ήταν όμως όλοι προετοιμασμένοι με αποτέλεσμα αρκετές επιχειρήσεις να κλείσουν και πολλοί εργαζόμενοι να χάσουν τις δουλειές τους.

Ποια ήταν όμως τα σημεία στα οποία οι επιχειρήσεις έπρεπε να εστιάσουν άμεσα με σαφείς αλλαγές τόσο στην αγορά, όσο και στην καθημερινότητα των υπαλλήλων τους;

Ένα πράγμα που έγινε γρήγορα αντιληπτό είναι το πόσο σημαντική είναι η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και επίσης της ψυχολογική υγείας. Ειδικά το πρώτο lockdown ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία που μας επηρέασε όλους σε μεγάλο βαθμό. Όλα όσα ξέραμε σταμάτησαν να ισχύουν απότομα και η νέες συνθήκες ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, γεγονός που είχε αντίκτυπο στην ψυχολογία μας και την καθημερινότητα μας γενικότερα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, εργοδότες με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στάθηκαν δίπλα στους ανθρώπους τους, ακούγοντας καθημερινά τις ανάγκες τους. Άλλωστε, αυτή ήταν μία εμπειρία καινούργια για όλους και ο μόνος τρόπος να την ξεπεράσουμε ήταν διατηρώντας ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

Ο τόπος και ο χρόνος εργασίας έγιναν έννοιες ποιο ρευστές, το ίδιο συνέβη και στο διαχωρισμό μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Παράλληλα για όσους συνέχιζαν να πηγαίνουν στο γραφείο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να νιώθουν ασφαλείς.

Ίσως ο καλύτερος τρόπος να κατανοήσουμε όλα αυτά είναι μέσα από ένα πραγματικό παράδειγμα. Μελετώντας πώς μία πραγματική εταιρεία αντεπεξήλθε και αντιμετώπισε όλες αυτές τις προκλήσεις θα μας χαρίσει μία καλύτερη κατανόηση των πραγμάτων.

Από την πρώτη στιγμή το efood κατανόησε πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίσει τη σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων του. Με στόχο να ξεκλειδώσει τη δυναμική των εργαζομένων πρόσφερε ευελιξία στον τόπο και χρόνο εργασίας και ήταν και συνεχίζει να είναι δίπλα τους ακούγοντας τις ανάγκες τους (επαγγελαμτικές και μη). Παράλληλα πρόσφερε ευκαιρίες εξέλιξης αλλά και μέσα για την γρήγορη εξέλιξή τους όπως προγράμματα mentoring, coaching, feedback, e-learnings, trainings κα. Ενώ, για όσους υπαλλήλους συνεχίζουν να πηγαίνουν στο γραφείο, βρίσκεται πάντα καθημερινά ένας επισκέπτης υγείας με σκοπό τη διαχείριση των κρουσμάτων.

Σίγουρα μία σημαντική πρόκληση για πολλές επιχειρήσεις ήταν να διατηρήσουν την ομαδικότητα ακόμη και σε καθεστώς τηλεργασίας. Η καθημερινή τριβή στο χώρο εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία και διατήρηση ενός ομαδικού πνεύματος. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι, ειδικά για ένα νέο υπάλληλο να νιώσει μέλος της ομάδας, όταν εργάζεται καθημερινά από το σπίτι του και η μόνη επαφή που έχει με τους συναδέλφους του είναι μέσω επαγγελματικών e-mail.

Μελετώντας ξανά την περίπτωση του efood κατανοούμε ότι η υιοθέτηση μίας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης στην συνεργασία και τις εργασιακές σχέσεις είναι το κλειδί για ένα δεμένο προσωπικό ακόμη και όταν η απόσταση είναι μεγάλη.

Πιο συγκεκριμένα, το efood προωθεί το «Active listening». Πρόκειται για μία μέθοδο που επιτρέπει την εταιρεία, μέσα από το εποικοδομητικό feedback, να βελτιώνεται και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων του αλλά και της business growth πλευράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ομάδες να παραμένουν δεμένες, καθώς η ουσία της επικοινωνίας και της συνδεσιμότητας δεν είναι απόλυτα εξαρτώμενη από την απόσταση των μελών μιας ομάδας.

Παράλληλα, περαιτέρω μέθοδοι που υιοθετεί η εταιρεία και βοηθάνε στο να μένει η ομάδα δεμένη είναι η συνεχόμενη ανατροφοδότηση μέσα από έρευνες engagement, work from home και η Bottom up συλλογή στοιχείων και πληροφοριών/εμπειριών για την λήψη αποφάσεων στρατηγικής αλλά και καθημερινού τρόπου λειτουργίας.

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, παρά το κλίμα της περιόδου, να έχει το efood το μεγαλύτερο growth rate στην ιστορία του σε συνθήκες απομακρυσμένης εργασίας.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πανδημία αποτελεί μία «μηχανή του χρόνου για το μέλλον», αφού αποτελεί μία σημαντική στιγμή επιταχυνόμενης αλλαγής και έχει δημιουργήσει επιτακτική ανάγκη να εξετάσουμε τα μελλοντικά μας βήματα άμεσα, ώστε να προλάβουμε από τώρα μελλοντικές κρίσεις.

Σημαντικά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσει μία επιχείρηση είναι: που θέλει να πάει; Και πώς θα φτάσει εκεί; Αν και κάθε επιχείρηση θα έχει τις δικές της απαντήσεις, απ’ ότι φαίνεται ο προορισμός είναι σαφής: να εξανθρωπίσει το μέλλον της εργασίας.

Σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η αναγνώριση και η επιβράβευση του ταλέντου. Δίνοντας κίνητρα στους εργαζόμενους για προσωπική ανέλιξη και αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες τους διαμορφώνεται ένα υγιές περιβάλλον που μόνο μπροστά μπορεί να πάει.

Το efood απαντάει σε αυτή την πρόκληση μέσα από ατομικά πλάνα ανάπτυξης που απελευθερώνουν το δυναμικό που διαθέτει ο κάθε efooder. Εσωτερικές ευκαιρίες εξέλιξης υπάρχουν πολλές καθώς το άνοιγμα των θέσεων κοινοποιείται πρώτα στον κάθε efooder σε περίπτωση που επιθυμεί να συμμετέχει.

Αναμφισβήτητα, δε θα μπορούσαμε να μιλάμε για το μέλλον της εργασίας αν δεν αναφερόμασταν στην διασφάλιση της συμπερίληψης, της ποικιλομορφίας και της διαφορετικότητας στον χώρο της εργασίας. Πέρα από το κοινωνικό χαρακτήρα του θέματος, έρευνες έχουν δείξει ότι ομάδες χωρίς ποικιλομορφία και διαφορετικότητα χάνουν την έκθεση σε πρόκληση, διεύρυνση ορίζοντα και out of the box thinking διατηρώντας μια πιο συντηρητική προσέγγιση και ανάπτυξη.

Επομένως, για μία εταιρεία που θέλει να έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και να μη μένει στάσιμη θα πρέπει να διαθέτει ένα τμήμα HR που να βγαίνει εκτός των ορίων της. Διότι μόνο αν βγει εκεί έξω και δει, ακούσει και καταλάβει τις ζωές, τις συνθήκες, την καθημερινότητα και τις προκλήσεις των εργαζομένων, θα μπορέσει να διερευνήσει τρόπους ώστε να καλλιεργήσουν μία κουλτούρα διαφορετικότητας.

Στο efood έχουν δημιουργήσει ένα ρόλο για τη διασφάλιση της διαφορετικότητας ενώ εκπαιδεύουν τους ανθρώπους τους που διαχειρίζονται ομάδες έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν άμεσα περιπτώσεις αποκλεισμού. Γίνεται προσπάθεια ως εταιρεία να προωθούν την έννοια της δικαιοσύνης, είτε πρόκειται για προαγωγές είτε για αξιολογήσεις, να παραμένουν διαφανείς στις διαδικασίες τους και να διατηρούν ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, με σκοπό η κουλτούρα του εργασιακού χώρου να διαπερνά το σύνολο της εταιρείας, είτε πρόκειται για τη λειτουργία της είτε για τους ίδιους τους ανθρώπους της.

Η επιλογή του efood ως case study δεν είναι τυχαία. Όχι μόνο, αποτελεί χειροπιαστό παράδειγμα μίας εταιρείας που ανταποκρίθηκε άμεσα στις προκλήσεις, αλλά παράλληλα πρόκειται για μία εταιρία που υιοθετεί ένα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα λειτουργίας, με στόχο να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά, ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες των πελατών της αλλά και των ανθρώπων της.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το efood συγκαταλέγεται ανάμεσα στους βασικούς εργοδότες στην Ελλάδα, έχοντας αποσπάσει σχετικές διακρίσεις στον θεσμό Best Place to Work.