«Αδερφή μου εγώ σε πιστεύω πάντα!». Με αυτό το σύνθημα, γυναίκες και άντρες κάθε ηλικίας πραγματοποιούν συγκέντρωση αυτήν την ώρα στην πλατεία Συντάγματος με αίτημα την πλήρη δικαίωση της Γεωργίας Μπίκα.

Υπενθυμίζεται πως η Γεωργία Μπίκα έχει καταγγείλει πως έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε σουίτα ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

«Αδερφή μου εγώ σε πιστεύω πάντα! Καμία συγκάλυψη του κυκλώματος πλουσίων βιαστών. Πλήρη δικαίωση για τον ομαδικό βιασμό της Γεωργίας Μπίκα. SABBAT Burn the rich not the witch» έγραφε η αφίσα με την οποία καλούσε στην συγκέντρωση και την πορεία στην πλατεία Συντάγματος.

Δείτε φωτορεπορτάζ του Newsbeast: