Η αντίστροφη μέτρηση για τον 38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας ξεκίνησε και είμαστε πλέον μια ανάσα πριν από τον ιστορικό αγώνα δρόμου με την παγκόσμια διάσταση, που φέτος επιστρέφει δυναμικά, μετά από τις συνθήκες της πανδημίας.

H Coca-Cola, πιστή στο παγκόσμιο όραμά της «Για Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα», αναλαμβάνει δράση, επενδύοντας για ακόμη μια χρονιά σε πρακτικές που στόχο έχουν να δώσουν προοπτική μηδενικών απορριμμάτων στο ιστορικό δρομικό γεγονός. Βασική δράση αποτελεί η τοποθέτηση ειδικών κάδων κατά μήκος της διαδρομής για την ανακύκλωση των πλαστικών μπουκαλιών.

Η επιμονή των δρομέων στον 38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας εμπνέει για ακόμη μια χρονιά το κεντρικό μήνυμα της εταιρείας, «Τρέχουμε και Ανακυκλώνουμε», η οποία μας παροτρύνει να συλλέξουμε όλοι μαζί και να ανακυκλώσουμε τα πλαστικά μπουκάλια που θα χρησιμοποιηθούν στη διοργάνωση.

Οι συνεχείς δράσεις της εταιρείας στο σπουδαιότερο δρομικό γεγονός της Ελλάδας για μια ακόμα χρονιά αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της στήριξής της στα μεγάλα γεγονότα της χώρας, αλλά και της κοινωνικής πλατφόρμας «Zero Waste Future», μια πρωτοβουλία της Coca-Cola στην Ελλάδα με στόχο να προωθήσει την κυκλική οικονομία και έναν νέο τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων όπου τίποτα δεν πάει χαμένο.

Ανακάλυψε περισσότερα για το όραμα της Coca-Cola για έναν κόσμο χωρίς απορρίμματα εδώ.

Η Coca-Cola Company (NYSE: KO) είναι μία «total beverage company», προσφέροντας πάνω από 500 προϊόντα σε περισσότερες από 200 χώρες.

Η Coca-Cola Hellas είναι θυγατρική εταιρεία της The Coca-Cola Company με ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

