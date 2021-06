Tο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, με την εμπειρία του μεγαλύτερου παρόχου διακρατικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «Διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης: το ελληνικό παράδειγμα». Στην άκρως επίκαιρη αυτή η συζήτηση, συμμετείχαν ως κεντρικοί ομιλητές εξέχουσες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του Institute of International Education, Universities UK International, TNE Hub, British Council, University of Arizona, American – Hellenic Chamber of Commerce, καθώς και της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Πρεσβειών των ΗΠΑ και της Ελβετίας.

Η Ελλάδα ως παγκόσμιος εκπαιδευτικός προορισμός

Αφορμή για τη διοργάνωση της εκδήλωσης αποτέλεσε η συντονισμένη προσπάθεια του Μητροπολιτικού Κολλεγίου να δημιουργήσει ένα Κέντρο Διεθνούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη χώρα μας, μέσω της διεύρυνσης των συνεργασιών του με διακεκριμένα Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και εξειδίκευσή του στη διεθνή ανώτατη εκπαίδευση (Transnational Education), το Μητροπολιτικό Κολλέγιο φιλοδοξεί να συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό της Ελλάδας ως παγκόσμιου εκπαιδευτικού προορισμού. Μάλιστα, η στρατηγική αυτή είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις δράσεις του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, που προωθεί για πρώτη φορά ένα σχέδιο εξωστρέφειας και διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, ώστε να αναδείξει την Ελλάδα σε σημαντικό προορισμό για σπουδές και ερευνητική δραστηριότητα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Την ημερίδα άνοιξε ο Δρ. Γιώργος Βούτσινος, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, αναφερόμενος στις ενέργειες της κυβέρνησης για ενίσχυση της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης: «Η Ελληνική Κυβέρνηση διαμόρφωσε νέο νομικό πλαίσιο το οποίο εστιάζει στη διεθνοποίηση, αποτελώντας τη γέφυρα ανάμεσα στις ελληνικές και διεθνείς ακαδημαϊκές κοινότητες, ενθαρρύνοντας συνέργειες μεταξύ ελληνικών και διεθνών Πανεπιστημίων. Χαιρετίζω τη σημερινή πρωτοβουλία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, η οποία ευθυγραμμίζεται με την κυβερνητική πολιτική, καθώς στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Ελλάδα ένα ισχυρό διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο».

Εκπαιδευτικές γέφυρες με τις Η.Π.Α.

Τη συμβολή του Institute of International Education (ΙΙΕ) στην προσπάθεια διεθνοποίησης τόνισε η κα Clare Overmann, Head of Higher Education Initiatives του φορέα: «Βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη καμπή για να γίνει η Ελλάδα πόλος έλξης διεθνών φοιτητών και για το λόγο αυτό το IIE εργάζεται στενά με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα, για την υλοποίηση προγράμματος ανταλλαγών μεταξύ των ελληνικών και των αμερικανικών ιδρυμάτων». Επιπλέον, αναφέρθηκε στις προσκλήσεις που έθεσε η πανδημία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, λόγω της αιφνίδιας μετάβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και τη μεγάλη ευκαιρία που προέκυψε για τη διεθνοποίησης της εκπαίδευσης, ως αποτέλεσμα αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Την επιτυχία των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας και το υψηλό επίπεδο προσφερόμενων σπουδών στη χώρα σχολίασε και η κα Cynthia Harvey, Υπεύθυνη Δημοσίων & Μορφωτικών Υποθέσεων της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Ελλάδα. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Πρεσβείας να δημιουργεί ευκαιρίες για τους Αμερικανούς φοιτητές, που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα.

Την ταύτιση της στρατηγικής του University of Arizona προς την κατεύθυνση της διεθνοποίησης, παρουσίασαν και οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου των Η.Π.Α. κ.κ. Kevin Perkins, Vice President Global Operations και Brent White, Chief Executive Officer UA Global Operations: «Στο University of Arizona καταφέραμε να επεκτείνουμε τα εξ αποστάσεως μαθήματα σε όλο τον κόσμο δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο παρόχων, όπου οι διεθνείς φοιτητές μπορούν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιό μας, χωρίς να ταξιδέψουν στις Η.Π.Α.».

Με τη σειρά του, ο κος Ηλίας Σπιρτούνιας, Γ. Διευθυντής του American – Hellenic Chamber of Commerce, τόνισε τη σημασία της άρσης των διαδικαστικών εμποδίων προσέλκυσης ξένων φοιτητών στην Ελλάδα, μέσω της βελτίωσης ζητημάτων που αφορούν στην έκδοση visa και στη στέγασή τους.

Ο ρόλος της Μ. Βρετανίας

Εκπροσωπώντας τον φορέα Universities UK International, η διευθύντριά του Vivienne Stern αναφέρθηκε στην ταύτιση των στόχων της Ελλάδας και της Μ. Βρετανίας για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και την ευκαιρία που προκύπτει για την προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Ελλάδα: «Η Ελλάδα – μέσω των συνεργασιών της με τα Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας – θα μπορούσε να αποτελέσει προορισμό διεθνών φοιτητών, που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα βρετανικό πτυχίο, αλλά αναζητούν μία χώρα πιο κοντά στη δική τους». Ο κ. Eduardo Ramos, Head of Transnational Education του ίδιου φορέα, συμπλήρωσε τονίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας στη διεθνοποίηση της βρετανικής εκπαίδευσης: «Η Ελλάδα, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, έχει αποδείξει, αιώνες τώρα, τον ρόλο της στην ανατολική Μεσόγειο. Αποτελεί τον μεγαλύτερο εταίρο στην Ευρώπη για τα Βρετανικά ιδρύματα, διαθέτοντας τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και την τεχνογνωσία σε σύγχρονους τομείς έρευνας και διδασκαλίας». Στο ίδιο μήκος κύματος, η κα Μαρία Τσακάλη, Διευθύντρια Εκπαίδευσης του British Council, επιβεβαίωσε το μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών και εξήρε τις δυνατότητες της Ελλάδα να εδραιωθεί στη συνείδηση των διεθνών φοιτητών ως κορυφαίος προορισμός για σπουδές, συνδυάζοντας τον μοναδικό μεσογειακό τρόπο ζωής με υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκούς.

Από την πλευρά του, ο Δρ. Βαγγέλης Τσιλιγγίρης, ιδρυτής του TNE Hub, συσχέτισε την πορεία προς τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αναγκαιότητα ενίσχυσης της συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον κόσμο των επιχειρήσεων. «Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας, μέσα από το σχεδιασμό σύγχρονων προγραμμάτων, σε συνεργασία με ξένα Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις».

Μητροπολιτικό Κολλέγιο: ένα Διεθνές Πανεπιστημιακό Κέντρο στην Ελλάδα

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, ο Καθ. Ντίνος Αρκουμάνης, Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, καλωσόρισε την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για την διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευση στην Ελλάδα και τόνισε την ευκαιρία να αποτελέσει η χώρα ένα διεθνές εκπαιδευτικό hub με απεριόριστες δυνατότητες. Επίσης, αναφέρθηκε στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ως το επιτυχημένο παράδειγμα διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αποτελώντας τον μεγαλύτερο πάροχο διακρατικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη και διαθέτοντας το μεγαλύτερο εύρος συνεργασιών με διακεκριμένα Πανεπιστήμια σε Ευρώπη και Η.Π.Α., το Μητροπολιτικό Κολλέγιο μπορεί αδιαμφισβήτητα ήδη να χαρακτηριστεί ένα Διεθνές Πανεπιστημιακό Κέντρο.

Την ικανοποίησή του για το άνοιγμα της διεθνοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα εξέφρασε και ο Ελβετός Πρέσβης κ. Olaf Kjelsen, αναφερόμενος επιπλέον στην επιτυχημένη συνεργασία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με την Ecole hôtelière de Lausanne: «Με χαρά θυμάμαι την τελετή έναρξης της συνεργασίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με την Ecole hôtelière de Lausanne, το 2019, εγκαινιάζοντας από τότε την προσφορά υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών στους τομείς Ξενοδοχειακού Μάνατζμεντ & Φιλοξενίας, τόσο σε Έλληνες όσο και σε διεθνείς φοιτητές».

Περισσότερα στο: mitropolitiko.edu.gr