Ένα Webinar για την ασφάλεια των smartphones, των λειτουργικών συστημάτων και τις επιπτώσεις των μικροαρχιτεκτονικών επιθέσεων, με τη συμμετοχή έγκριτων ερευνητών.

Webinar με θέμα: “Cybersecurity Challenges in the IoT (Internet of Things) Era”

Δευτέρα 24 Μαΐου και ώρα 19.00-20.30

Στο πλαίσιο του

OPEN DAY- MSc Cyber Security – 21st Century MScs

Η εκδήλωση είναι ΔΩΡΕΑΝ & θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω YouTube

ΣΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ WEBINAR, ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

Δύο διακεκριμένοι Έλληνες ερευνητές του εξωτερικού, είναι οι προσκεκλημένοι εισηγητές του Webinar με θέμα: “Cybersecurity Challenges in the IoT (Internet of Things) Era”, το οποίο διοργανώνεται από την Σχολή Πληροφορικής του Mediterranean College Θεσσαλονίκης και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Μαΐου και ώρα 19.00-20.30.

Το Webinar εντάσσεται στο πλαίσιο του Open Day που πραγματοποιεί το Κολλέγιο, με στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το MSc Cyber Security, το ΝΕΟ ισχυρό μεταπτυχιακό του 21ου αιώνα, το οποίο έχει σχεδιαστεί από το University of Derby, TOP30 UK University (Guardian Guide 2020), σε συνεργασία με ηγέτιδες εταιρείες Πληροφορικής, προκειμένου να διδάξει στους φοιτητές τις πιο πρόσφατες τεχνικές προστασίας πληροφοριών.

Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή σου, παρακολούθησε το Webinar και μάθε πώς μπορείς να εξασφαλίσεις 50% επιδότηση διδάκτρων. Ένας τυχερός/ή θα κερδίσει 80% υποτροφία σπουδών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα*.

Εισηγητές/ Θεματικές:

Δρ. Σωτήρης Δημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής & Διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών για την Ασφάλεια Εφαρμογών, Imperial College London.

Ο Δρ. Δημητρίου θα παρουσιάσει την έρευνά του, η οποία αποκαλύπτει επιθέσεις από εφαρμογές τρίτων σε κινητά και αντιμετωπίζει αυτές τις επιθέσεις σχεδιάζοντας, εφαρμόζοντας και αξιολογώντας εργαλεία για τον εντοπισμό διαρροής προσωπικού απορρήτου, και μηχανισμούς συστήματος για την ενίσχυση της ασφάλειας των smartphones.

Δρ. Δημήτριος Σκαρλάτος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Facebook, Επίκουρος Καθηγητής, Carnegie Mellon University.

Οι σύγχρονοι επεξεργαστές σχεδιάστηκαν σε μια εποχή που υπήρχαν ελάχιστες απειλές ασφάλειας. Επιθέσεις όπως Meltdown & Spectre δείχνουν ότι οι επεξεργαστές είναι ευάλωτοι. Ο Δρ. Σκαρλάτος θα επικεντρωθεί στις επιπτώσεις των μικροαρχιτεκτονικών επιθέσεων και την αντιμετώπιση τους.

Τo webinar θα συντονίσουν οι:

Δημήτριος Θεοχάρης- Ακαδημαϊκός Διευθυντής Mediterranean College Θεσσαλονίκης

Δρ. Νικόλαος Καλυβιώτης, Programme Leader της Σχολής Μηχανικών στο Mediterranean College Θεσσαλονίκης.

Το Webinar μπορούν να παρακολουθήσουν:

Φοιτητές και Απόφοιτοι προγραμμάτων Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών (STEM).

Επαγγελματίες του κλάδου (Προγραμματιστές, Μηχανικοί Δικτύων, Υπεύθυνοι Ασφαλείας, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, κ.α.).

Managers, επιχειρηματίες, εργαζόμενοι συναφών κλάδων.

Το νέο MSc Cyber Security είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα το οποίο:

Εστιάζει στην ασφάλεια πληροφοριών και επιχειρήσεων.

Επικεντρώνεται στα σύγχρονα πρωτόκολλα ασφαλείας και τα μέτρα προστασίας έναντι των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο

Εμπεριέχει εκπαίδευση στο Ethical Hacking.

Παρέχει εκπαίδευση σε Cisco Certified Computer Networks Labs.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται από ερευνητές και επαγγελματίες εξειδικευμένους στην ασφάλεια συστημάτων και την ανάλυση κυβερνοεπιθέσεων.

H Σχολή Πληροφορικής του Mediterranean College προσφέρει Bachelor’s και Master’s σχεδιασμένα σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες της αγοράς για να προσφέρουν την πιο σύγχρονη γνώση σε θέματα Πληροφορικής & Δικτύων. Στα βασικά της χαρακτηριστικά προσμετρούνται το Bachelor σε Δίκτυα & Ασφάλεια, που πρώτη η Σχολή προσέφερε στην Ελλάδα, ενώ ξεχωρίζουν πρωτοποριακά industry standards προγράμματα, όπως το Bachelor στο Προγραμματισμό Παιχνιδιών (Games Programming) ή το Master στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analytics):

Για εκείνους που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν και να ανελιχθούν στην εργασία τους, διεκδικώντας καλύτερες απολαβές, o Τομέας Τεχνολογικών Επιστημών του Mediterranean Professional Studies προσφέρει διεθνώς πιστοποιημένα επαγγελματικά προγράμματα σπουδών, από το European International University (αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο με έδρα το Παρίσι), με εξειδίκευση στον κλάδο της Πληροφορικής:

Μάθε περισσότερα και κάνε σήμερα την εγγραφή σου στα ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, με επιδότηση -35%.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

