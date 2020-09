Spetsathlon Goes To Loutraki – Έδειξε το Δρόμο

Με τη συμμετοχή μόλις 100 αθλητών (συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού προσωπικού), το Spetsathlon φέτος μεταφέρθηκε στο Λουτράκι, όπου και πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, τίμησε με την παρουσία του τη τελετή απονομών, κάνοντας ειδική μνεία στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, στους εθελοντές, στον Δήμο αλλά και στην απόλυτα επιτυχημένη τήρηση των μέτρων.

Στο μαγευτικό Λουτράκι, οι συμμετέχοντες απόλαυσαν μοναδικές διαδρομές δίπλα στη θάλασσα, σημειώνοντας μάλιστα υψηλές επιδόσεις, αψηφώντας τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής και τη μακρά αποχή από αθλητικές διοργανώσεις. Ταυτόχρονα, όσοι παρευρέθηκαν εκεί μετέφεραν το μήνυμα του «Νίκη είναι η Συμμετοχή» και προέβαλαν τις αξίες της ευγενούς άμιλλας και του «ευ αγωνίζεσθαι».

Η οργανωτική επιτροπή, απόλυτα προετοιμασμένη, είχε φροντίσει για την αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου ασφαλείας, παρέχοντας μάσκες και αντισηπτικά, τόσο στη ζώνη αλλαγής, όσο και στις απονομές μεταλλίων και κυπέλλων, ενώ κατά την εκκίνηση του κολυμβητικού σκέλους οι αθλητές ξεκίνησαν μέσα από το νερό για την αποφυγή του συνωστισμού. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Μπιτάδος, ενώ στις γυναίκες πρώτευσε η Τζένη Μπουλμέτη της Team Garmin Greece. Στις μικτές ομάδες σκυταλοδρομίας η Arla Protein κατέκτησε την πρώτη θέση σε άνδρες και γυναίκες, με τους Νίκο Ντάνο, Νταβίντε Ξυνομιλάκη, Κωνσταντίνο Γκελαούζο και τις Στέλλα Αλεξανδρίδου, Δήμητρα Καρτάνου να κατακτούν τη κορυφή, ενώ στις mixed ομάδες στην κορυφή του βάθρου βρέθηκε η Garmin με τους Απόστολο Χρήστου, Γιάννης Ταμουρίδη και Αναστασία Μαρινάκου.

Το πρόγραμμα, εκτός από τον αγώνα sprint τριάθλου περιελάμβανε και sunset yoga με μουσικές powered by LG ΧΒΟΟΜ GO (PL7) , με την γνωστή instructor Αλεξάνδρα Ρίζου στον όμορφο χώρο του Club Hotel Casino Loutraki αλλά και μία σκυταλοδρομία SUP by BIC που συμμετείχαν με πολύ κέφι οι αθλητές, αφότου είχαν ολοκληρώσει τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Η Πρόεδρος και Ιδρύτρια του Spetses mini Marathon & Spetsathlon, Μαρίνα Κουταρέλλη δήλωσε: «Είναι πρωτόγνωρα τα συναισθήματα και οι εικόνες, που βιώσαμε σε αυτή την ιδιαίτερη διοργάνωση, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας. Νιώσαμε σαν το σπίτι μας και ευχαριστούμε πολύ το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για την θερμή φιλοξενία, τον Δήμαρχο Γιώργο Γκιώνη αλλά και τους εθελοντές. Μα πάνω από όλα ευχαριστούμε από καρδιάς τους χορηγούς μας που στάθηκαν στο πλευρό μας και κάναμε πραγματικότητα το όνειρο των αθλητών να διεξαχθεί η διοργάνωση. Ευχόμαστε σύντομα να επιστρέψουμε σε πολυπληθείς διοργανώσεις, συνδυάζοντας τον τουρισμό με την αθλητική αναψυχή, αλλά έως ότου γίνει αυτό, τηρώντας τα μέτρα, απολαμβάνουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.».

