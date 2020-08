Το «αντίο» της Γλυκερίας στον Αγάθωνα: Κάθε μουσική συνάντηση μαζί σου, ανάταση και μέθεξη

View this post on Instagram

Αγαπημένε μου φίλε έφυγες νωρίς... Με την φωνή και την ψυχή σου ενσωματώθηκες περισσότερο απ όλους σαν γνήσιος ρεμπέτης στα τραγούδια που τόσο αγαπούσες... Είχα τη χαρά να συναντηθώ μαζί σου μουσικά στη δισκογραφία,σε συναυλίες, στο ιστορικό Χάραμα... Κάθε μουσική συνάντηση μαζί σου,ανάταση και μέθεξη! Καλό ταξίδι Αγάθωνα!