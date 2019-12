Κλειστό το FIR Αθηνών για οπλισμένα τουρκικά μαχητικά με στόχο τη Λιβύη

«Κλειστό» θα είναι το FIR Αθηνών για την διέλευση οπλισμένων τουρκικών μαχητικών με στόχο της δυνάμεις του στρατηγού Χαφτάρ στη Λιβύη σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη.

Στρατιωτικές πηγές συμπλήρωσαν πως η διέλευση ακόμα και ενός άοπλου μαχητικού από το FIR άλλης χώρας επιβάλει το ενσωματωμένο πυροβόλο να είναι ασφαλισμένο.

Το αν θα περάσει οπλισμένο μαχητικό με βόμβες και άλλα έξυπνα όπλα από το FIR Αθηνών με στόχο την Λιβύη είναι επί της ουσίας πολιτική απόφαση τόνισαν.

Την ίδια στιγμή η Τουρκία συνεχίζει την ρητορική εντάσεως με τον υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Εάν σήμερα η Λιβύη μετατραπεί σε Συρία, μετά θα έρθει η σειρά και των άλλων χωρών της περιοχής. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να αποτρέψουμε η Λιβύη να διαιρεθεί και να διολισθήσει στο χάος και θα το κάνουμε» είπε χαρακτηριστικά.

Στον ίδιο άξονα και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP Ομέρ Τσελίκ να δηλώνει «δεν αναζητούμε πετρέλαιο στη Λιβύη. Θεωρούμε τους εαυτούς μας υπεύθυνους για την ειρήνη και τη σταθερότητα του φιλικού και αδερφικού λιβυκού λαού. Δεν μπορείς να φρουρείς το εθνικό σου συμφέρον αυτοπεριορισμένος στα εθνικά σου σύνορα. Πρέπει να προστατεύεις τους φίλους και συμμάχους σου».

Ετοιμότητα για αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ από τα σύνορα με τη Συρία.

Την ίδια στιγμή η Τουρκία έχοντας εισπράξει την κάθετη άρνηση της Τυνησίας να ενταχθεί στον άξονα που θέλει να στήσει στην Μεσόγειο, προσπαθεί να προσεταιριστεί την Αλγερία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Τουρκικού υπουργείου Άμυνας δύο φρεγάτες του στόλου της χώρας μεταβαίνουν στο Αλγέρι προκειμένου να συμμετάσχουν στους εορτασμούς στις 7 με 10 Ιανουαρίου που θα γίνουν για την 501η επέτειο του θανάτου του Οθωμανού Ναυάρχου Ορούτς Ρέις, αδερφού του περιβόητου πειρατή Χαρεντίν Μπαρμπαρόσα που αιματοκύλησε κατά τα τέλη του 15ου και αρχές του 16ου αιώνα την Μεσόγειο και τα νησιά του Αιγαίου.

The Turkish Naval Task Group which consist of our frigates TCG GÖKSU and TCG GÖKOVA, is transiting to the Port of Algiers to provide associated support to NATO's Operation Sea Guardian, after completing the passing exercise with the Italian frigate Zeffiro. pic.twitter.com/0WLIpA1ANm

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 29 Δεκεμβρίου 2019