Ηχηρό «όχι» στον ρατσισμό είπαν διαδηλωτές στη Θεσσαλονίκη

Ηχηρό «όχι» στον ρατσισμό είπαν διαδηλωτές που πήραν μέρος στην κινητοποίηση που διοργάνωσαν μη κυβερνητικές οργανώσεις, με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων και του Ρατσισμού στην κοινωνία και την εκπαίδευση.

«Όλοι χαμογελάμε στην ίδια γλώσσα» (We all smile in the same language), «Tα άπλυτα είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να χωρίζεται με βάση το χρώμα» (Laundry is the only thing that should be separated by colours), έγραφαν μερικά από τα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα, στην κεφαλή της οποίας ήταν μια κόκκινη καρδιά, και πραγματοποίησαν πορεία, στο πεζοδρόμιο της παραλιακής Λεωφόρου Νίκης, μέχρι τον Λευκό Πύργο.

Στην κινητοποίηση συμμετείχε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παρασκευόπουλος.