Τα αδιόρατα νήματα που διαμορφώνουν τη γεωπολιτική σκακιέρα

Τι ήταν αυτό που οδήγησε τη Ρωσία να αναλάβει δράση στην Ουκρανία; Αποτύχαμε (ως Δύση) να προβλέψουμε την αντίδρασή της; Και αν ναι, γιατί;

Μέχρι πού θα το πάει η Μόσχα; Νιώθει η Κίνα επιτέλους ασφαλής εντός αυτών που η ίδια θεωρεί τα φυσικά χερσαία σύνορά της και πώς αυτό θα επηρεάσει τη στάση του Πεκίνου απέναντι στη ναυτική ισχύ αλλά και στις ΗΠΑ;

To βιβλίο «Αιχμάλωτοι της Γεωγραφίας», ένα από τα καλύτερα βιβλία για τη γεωπολιτική σύμφωνα με την εφημερίδα Evening Standard, στρέφει το βλέμμα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, προσφέροντας μια διεισδυτική ματιά σ’ έναν από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την παγκόσμια ιστορία.

Είναι η αποτύπωση όλων εκείνων των αδιόρατων νημάτων που οδηγούν τόσο στις ρίζες των πολιτικών και πολιτισμικών συγκρούσεων, όσο και στις επιπτώσεις τους στη σύγχρονη καθημερινότητα.

«Αιχμάλωτοι της Γεωγραφίας»

Η παγκόσμια πολιτική σκηνή σε 10 χάρτες. Ένα βιβλίο που αποδεικνύει τεκμηριωμένα ότι η Γεωγραφία διαμορφώνει όχι μόνο την Ιστορία αλλά και την διεθνή πολιτική σκηνή.

Εάν αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί ο Πούτιν έχει τόσο μεγάλη εμμονή με την Κριμαία, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν προορισμένες να εξελιχθούν σε πλανητική υπερδύναμη ή γιατί η ισχύς της Κίνας συνεχίζει να εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο, τότε όλες οι απαντήσεις βρίσκονται συγκεντρωμένες σε αυτό το βιβλίο.

Ο έγκριτος Βρετανός δημοσιογράφος Τιμ Μάρσαλ, μας καλεί να ξαναβάλουμε το «γεω» μπροστά από την «πολιτική», αν θέλουμε να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν πληρέστερα τα διεθνή δρώμενα. Η παραίνεσή του αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα αν λάβουμε υπόψη ότι δεν μιλάει θεωρητικά ή πολιτικά, αλλά εκ πείρας έχοντας καλύψει τους πολέμους και τις διπλωματικές ενέργειες της Δύσης σε Βαλκάνια και Μέση Ανατολή.

Η γεωπολιτική δεν είναι μόνο θεωρίες βασισμένες στη γεωγραφική απεικόνιση του περιβάλλοντος και στην παρατήρηση επαναλαμβανόμενων προτύπων συμπεριφοράς σε βάθος χρόνου. Είναι και η καθαυτό συμπεριφορά των κρατών, όπως εκδηλώνεται στη διεθνή κονίστρα την κάθε δεδομένη στιγμή.

Η γεωγραφία θέτει όρια στους ηγέτες όλου του κόσμου. Πράγματι, για να κατανοήσουμε τις διεθνείς εξελίξεις χρειάζεται να κατανοήσουμε τον άνθρωπο, τις ιδέες και τα κινήματα… Αλλά αν δεν γνωρίζουμε γεωγραφία, τότε δεν πρόκειται να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα.

Διαβάστε απόσπασμα του βιβλίου εδώ.

Έγραψαν για το βιβλίο:

«Μια πολύ καλή ιδέα, πολύ καλά εκτελεσμένη – και απολαυστικά γραμμένη».

Καθηγητής Anthony Glees, Διευθυντής Centre for Security and International Studies, The University of Buckingham

«Σ’ έναν ακόμα πιο πολύπλοκο, χαοτικό και αλληλοεξαρτώμενο κόσμο, οι Αιχμάλωτοι της Γεωγραφίας αποτελούν ένα συνεκτικό και χρήσιμο οδηγό στη γεωπολιτική. Ο Marshall δεν φοβάται να θέσει δύσκολα ερωτήματα και να προσφέρει άμεσες και κοφτές απαντήσεις».

Adam LeBor, Newsweek

«Οξυδερκείς ματιές στον τρόπο που η γεωγραφία διαμορφώνει τις επιλογές των παγκόσμιων ηγετών».

Gideon Rachman, Financial Times

«Αποδεικνύει ότι η Γεωγραφία διαμορφώνει όχι μόνο την Ιστορία αλλά και το πεπρωμένο».

Newsweek

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

O Tim Marshall είναι διπλωματικός συντάκτης του Sky News. Θεωρείται αυθεντία στις διεθνείς σχέσεις και έχει διατελέσει πολεμικός ανταποκριτής σε τριάντα χώρες, κάνοντας ρεπορτάζ για τους πολέμους σε Κροατία, Βοσνία, ΠΓΔΜ, Κόσοβο, Αφγανιστάν, Ιράκ, Λίβανο και Ισραήλ, ενώ έχει καλύψει τρεις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Το βιβλίο Αιχμάλωτοι της Γεωγραφίας του Tim Marshall κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dioptra.gr.