Η Chiquita συνεργάζεται στη μεγάλη οθόνη με το sequel της ταινίας «The Lego Movie 2»

Η Chiquita Brands International, η μεγαλύτερη εταιρία στον κόσμο παραγωγής μπανανών, με ενθουσιασμό ανακοινώνει την νέα παγκόσμια συνεργασία της με την ταινία κινούμενων σχεδίων THE LEGO® MOVIE 2.

Ακόμη στο πλαίσιο της συνεργασίας δημιουργήθηκε και παρουσιάζεται με χαρά ο χαρακτήρας Banarnar, ειδικά σχεδιασμένος από τουβλάκια LEGO, που πρόκειται να κάνει αυτό τον Φεβρουάριο το κινηματογραφικό ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη.

Από τα μέσα Ιανουαρίου έως και το τέλος Φεβρουαρίου περισσότερα από 300 εκατομμύρια μπλε αυτοκόλλητα της Chiquita σε όλο τον κόσμο θα ντυθούν με μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες από το LEGO MOVIE 2, συμπεριλαμβανομένου και του Banarnar.

Παράλληλα τα αυτοκόλλητα Chiquita την ίδια περίοδο θα φέρουν έναν κωδικό με τον οποίο όλοι οι καταναλωτές θα μπορούν να συμμετάσχουν σε online διαγωνισμό που θα διεξάγεται στο website της Chiquita για να κερδίσουν μοναδικά δώρα LEGO. Με τη συγκεκριμένη συνεργασία δίνεται έμφαση στις βασικές αρχές του brand για το τι ακριβώς σημαίνει διασκέδαση, συνεργασία και οικογενειακές αξίες.

Πιο συγκεκριμένα από την 1η έως και την 28η Φεβρουαρίου, οι καταναλωτές μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Chiquita, στο chiquita.gr/build, να εισάγουν τους μοναδικούς κωδικούς που θα βρίσκουν επάνω στις μπανάνες με το αυτοκόλλητο LEGO και έτσι να δηλώνουν συμμετοχή στο online διαγωνισμό κερδίζοντας μοναδικά σετ LEGO!

Οι κωδικοί θα ανακοινώνονται επίσης καθημερινά στη σελίδα Facebook της Chiquita καθ’όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας.

Παράλληλα η Chiquita θα πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη καμπάνια για την προώθηση της συνεργασίας με την ταινία THE LEGO MOVIE 2, η οποία περιλαμβάνει και μια σειρά από άλλες δράσεις όπως instore promotion σε 15 καταστήματα των σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης σε Αθήνα και επαρχία, καμπάνια δημοσιότητας στα social media, καθώς ΟΟΗ (Out of Home) καμπάνια σε στάσεις λεωφορείων.

Ακόμη, ειδικά ενημερωτικά poster θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία μικρής λιανικής στην Αθήνα, μέσα από τα οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερωθούν για τον διαγωνισμό και πως μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτόν.

«Όπως ακριβώς και τα LEGO, οι μπανάνες Chiquita είναι λαμπερές και διασκεδαστικές και γι’ αυτό το λόγο είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για την νέα μας συνεργασία με την ταινία LEGO MOVIE 2» δήλωσε ο Jamie Postell, Διευθυντής Πωλήσεων της Βόρειας Αμερικής για την Chiquita.

«Στην Chiquita μοιραζόμαστε κοινές αξίες, όπως είναι το να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των ανθρώπων και να ενθαρρύνουμε το γέλιο και τη διασκέδαση για όλους.

Ελπίζουμε ότι με αυτή την καμπάνια θα κάνουμε λίγο πιο χαρούμενη και φωτεινή την μουντή περίοδο του χειμώνα, εμπνέοντας τους φαν να ανακαλύψουν τα limited edition αυτοκόλλητά μας, να τα συλλέξουν και να διασκεδάσουν».

Εκτός από τα ειδικά αυτοκόλλητα THE LEGO MOVIE 2 στις μπανάνες Chiquita, η εταιρία έχει δημιουργήσει υγιεινές και νόστιμες συνταγές για όλη την οικογένεια εμπνευσμένες από την ταινία, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνεργασία και την ομαδική ενασχόληση μέσα στην οικογένεια.

Δεν έχετε παρά να δοκιμάσετε και εσείς να φτιάξετε τις συνταγές με τα παιδιά σας και να διασκεδάσετε! Θα τις βρείτε στο chiquita.gr/recipes.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά επισκεφτείτε τη διεύθυνση chiquita.gr/build και πατήστε Like στη σελίδα της Chiquita στο Facebook.