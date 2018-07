Μεσίστιες οι σημαίες στην Κομισιόν σε ένδειξη αλληλεγγύης στον ελληνικό λαό

Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες στην Κομισιόν σε ένδειξη αλληλεγγύης για τις δύσκολες ώρες που βιώνει η Ελλάδα μετά τις φονικές πυρκαγιές της Αττικής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες και τους φίλους των ανθρώπων που χάθηκαν στις φλόγες. Με ανακοίνωσή της στο twitter όπου έχει αναρτηθεί και η φωτογραφία με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες τονίζει:

Συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων αυτών των καταστροφικών πυρκαγιών που έχουν προκαλέσει τόσο πόνο.

We stand with the Greek people in solidarity at this difficult time. 🇬🇷

Our condolences to the families and friends of the victims of these devastating fires that have caused so much suffering. #Greece pic.twitter.com/qVgzguFXFQ

