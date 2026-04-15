Μετά τη σαρωτική τους επιτυχία στον Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής «Southern Europe Culinary Challenge 2026» όπου έφεραν την Ελλάδα στην 1η θέση μεταξύ 15 χωρών της Νότιας Ευρώπης, οι σπουδαστές των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ πρωταγωνίστησαν σε έναν ακόμα απαιτητικό διαγωνισμό Μαγειρικής, συγκεντρώνοντας 15 μετάλλια.

Ο λόγος για τον 8ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Μαγειρικής στον οποίο οι σπουδαστές του Τομέα Γαστρονομίας των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ συμμετείχαν δυναμικά, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσής τους σε συνδυασμό με το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους. Εμπνευσμένοι από την κρητική κουζίνα και αξιοποιώντας ποιοτικά τοπικά προϊόντα, οι σπουδαστές Μαγειρικής Τέχνης-Chef και Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΦΑ έκαναν τη διαφορά, παρουσιάζοντας εξαιρετικές δημιουργίες που εντυπωσίασαν την κριτική επιτροπή και τους χάρισαν ούτε ένα, ούτε δύο… αλλά 15 μετάλλια: 4 χρυσά, 6 ασημένια και 5 χάλκινα!

Ο διαγωνισμός -τον οποίο διοργάνωσε η Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης με στόχο την ανάδειξη της κρητικής γαστρονομίας και των τοπικών προϊόντων του νησιού- αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά σημείο συνάντησης επαγγελματιών chef, σπουδαστών και φίλων της γαστρονομίας, προβάλλοντας την αυθεντικότητα της κρητικής κουζίνας και ενισχύοντας τη σύνδεσή της με τον πολιτισμό και την παράδοση της Κρήτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω διοργάνωση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για την ανάδειξη της Κρήτης ως Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεθνή της προβολή.

Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ ευχαριστούν θερμά το Chef Club Κρήτης, αλλά και όλες τις εταιρείες που στήριξαν τη συμμετοχή των σπουδαστών τους στον διαγωνισμό, μεταξύ των οποίων οι:

ANEK Lines, κρεοπωλείο «Δατσέρης», ATLAS Expo, ΘΥΜΙΟΣ (παραγωγός αγροτικών προϊόντων), Cheese Bar Πειραιά, κ.ά.

