Αίθριος αναμένεται να είναι σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7/4 ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και ανέμους έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 07/04/2026 αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα. Πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως σε τμήματα της Θράκης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 5 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 4 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 3 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 7 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν γενικά δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ, ενώ στο Βορειοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Στον Κορινθιακό υπάρχει πιθανότητα οι βορειοδυτικοί άνεμοι να φτάσουν πρόσκαιρα και τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά δυτικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου.