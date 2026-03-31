Εκτεταμένους και στοχευμένους ελέγχους για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου μεικτού περιθωρίου κέρδους σε βασικούς κλάδους της αγοράς τροφίμων ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος σε: 22 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, 23 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου φρούτων και λαχανικών, καθώς και σε περισσότερες από 57 εταιρείες τροφίμων και ποτών.

Οι έλεγχοι, αναφέρει η Αρχή, θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα, σε όλο το εύρος της αγοράς τροφίμων.