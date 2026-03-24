Βροχερός αναμένεται να είναι σήμερα, Τρίτη 24/3 ο καιρός με σποραδικές καταιγίδες να εκδηλώνονται στα νότια και κυρίως στην Κρήτη, χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά, ενισχυμένους ανέμους βορείων διευθύνσεων στο Αιγαίο και σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στα νοτιότερα τμήματα και κυρίως στην Κρήτη. Εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και από το απόγευμα κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια και στις Σποράδες. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από -2 έως 13-15, στην Ήπειρο από 3 έως 15-16 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 3 έως 14-15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 14-16 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 15-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 6 έως 13-15 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 15-17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και προοδευτικά έως 6 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα ενισχυθούν τοπικά στα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν επίσης άνεμοι βορείων διευθύνσεων, με εντάσεις που τοπικά θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις, με παροδικές βροχές μετά το μεσημέρι. Χιονόπτωση θα εκδηλωθεί το βράδυ στην Πάρνηθα και στον Κιθαιρώνα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ το βράδυ στα ανατολικά θα ενισχυθούν σε ισχυρούς 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με ασθενείς βροχές κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, αλλά προοδευτικά θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς.