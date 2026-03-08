Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές της Πρέβεζας το πρωί της Κυριακής 8/3 μετά τον εντοπισμό ενός 40χρονου άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του εντός του λιμένα της πόλης.

Η επιχείρηση ξεκίνησε όταν διερχόμενοι ειδοποίησαν το Λιμενικό και την Αστυνομία για την ύπαρξη ατόμου στο νερό.

Μετά την ανάσυρσή του, ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για μόνιμο κάτοικο της περιοχής.

Οι Αρχές., όπως μεταδίδει το epiruspost.gr εξετάζουν με προσοχή όλα τα δεδομένα της υπόθεσης για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 40χρονος βρέθηκε στο σημείο.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκεται τόσο η πιθανότητα ατυχήματος όσο και το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας, ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση.

Από την έρευνα έχει αποκλειστεί ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.