«Σε τροχιά εκσυγχρονισμού και ουσιαστικής μεταρρύθμισης κινούνται πλέον οι Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ. ΑΕ) διανύοντας σημαντικά χιλιόμετρα στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης αστικής κινητικότητας» τονίζει σε άρθρο του ο Στέφανος Αγιάσογλου, διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΥ.

«Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί και ο προγραμματισμός για τα επόμενα έτη οδηγούν στον μετασχηματισμό της Εταιρίας σε έναν σύγχρονο φορέα εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου, αντίστοιχου με αυτούς των ευρωπαϊκών προτύπων. Το εκτεταμένο πρόγραμμα ανανέωσης που υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια εστιάζει στη ριζική αλλαγή των οχημάτων μας και την εισαγωγή νέας τεχνολογίας και αποτελεί απάντηση στην μακροχρόνια υποεπένδυση προηγούμενων δεκαετιών στον τομέα των Μεταφορών. Ο υψηλός μέσος όρος ηλικίας των λεωφορείων, τα αυξημένα κόστη συντήρησης και η μειωμένη αξιοπιστία παρεχόμενων υπηρεσιών ανήκουν πλέον στο παρελθόν» σημειώνει στο άρθρο του στο ΑΠΕ.

«Από το 2024 έως σήμερα και ιδιαιτέρως τον τελευταίο χρόνο έχει συντελεστεί μια μικρή “επανάσταση”.

Οι δημόσιες οδικές συγκοινωνίες σήμερα χαρακτηρίζονται από την ταυτόχρονη εισαγωγή νέων τεχνολογιών κίνησης, την αλλαγή του ενεργειακού μίγματος των αστικών μεταφορών σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ 2019/1161 και την σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση της επιχειρησιακής λειτουργίας.

Επτακόσια σαράντα νέα, ηλεκτρικά, φυσικού αέριου και συμβατικά νέας τεχνολογίας Euro VI λεωφορεία σήμερα, 865 στα τέλη Μάϊου, είναι ενταγμένα στη δύναμη της Ο.ΣΥ. με αποτέλεσμα το ποσοστό ανανέωσης των καθημερινά κυκλοφορούντων οχημάτων να αγγίζει το 80%.

Περί τα τέλη του 2027, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ που θα κυκλοφορούν στο Λεκανοπέδιο αναμένεται να είναι 100% σύγχρονα και τεχνολογικά άρτια, γεγονός που συνιστά μια ολοκληρωτική αλλαγή του μοντέλου των οδικών συγκοινωνιών στην Αττική. Περίπου 1100 ολοκαίνουργια οχήματα με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, πλήρως προσβάσιμα για τους ανθρώπους με αναπηρία θα παράγουν κυκλοφοριακό έργο εφάμιλο των ευρωπαϊκών προτύπων.

Το στρατηγικό σχέδιο που εφαρμόστηκε για την ανανέωση των οχημάτων βασίστηκε σε τέσσερις κύριους άξονες:

-Ταχεία αύξηση του αριθμού διαθέσιμων οχημάτων. – Διαφοροποίηση τεχνολογιών κίνησης.

-Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και

-Βελτίωση λειτουργικής αξιοπιστίας και κόστους κύκλου ζωής.

Για την επίτευξη των στόχων, επελέγη συνδυασμός προμήθειας μέσω διεθνών διαγωνισμών, χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) κάνοντας χρήση δυνατοτήτων συγχρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Προκειμένου να υποστηριχθούν οι σύγχρονες απαιτήσεις και η εύρυθμη λειτουργία των νέων οχημάτων προχωρήσαμε σε μια σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων και στις υποδομές της Εταιρίας, όπως η εγκατάσταση φορτιστών ισχύος σε αμαξοστάσια, η αναβάθμιση ηλεκτρικών παροχών μέσης τάσης, η δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης για τα ηλεκτρικά οχήματα και η εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού και του προσωπικού κίνησης.

Η εκπαίδευση του προσωπικού γενικότερα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες πάνω στον οποίο χτίζουμε τις μελλοντικές μας δράσεις και την λειτουργία της Ο.ΣΥ.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην προληπτική συντήρηση των οχημάτων και στη χρήση ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης για τη βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας.

Ήδη τα λεωφορεία μας διαθέτουν άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό που μας παρέχει τη δυνατότητα-πέρα από το σύστημα τηλεματικής- να παρακολουθούμε ανά πάσα στιγμή την κίνησή τους στους δρόμους της Αττικής. Επιπλέον, μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής στα κινητά των οδηγών μας, μπορούμε να έχουμε εικόνα για τον τρόπο κίνησης του οχήματος, ούτως ώστε να βλέπουμε τι χρειάζεται, εάν χρειάζεται να διορθώσουμε» διευκρινίζει ο Στέφανος Αγιάσογλου.

«Ο σχεδιασμός των επόμενων χρόνων γίνεται με τη συμβολή της τεχνογνωσίας του Υπερταμείου στο στρατηγικό σχεδιασμό, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Μεταξύ άλλων προβλέπει την περαιτέρω επέκταση της ηλεκτροκίνησης, την πιλοτική ένταξη λεωφορείων υδρογόνου και την πλήρη απεξάρτηση από παλαιά πετρελαιοκίνητα οχήματα σε ενεργό στόλο 1500 οχημάτων.

Έχει ήδη εγκριθεί η χρηματοδότηση 50 λεωφορείων υδρογόνου κυψελών καυσίμου (FCEV) μέσω του Modernization Fund και ταυτοχρόνως κατασκευάζουμε πρατήριο υδρογόνου στο Θριάσιο με χρηματοδότηση μέσω CEF2. Παράλληλα έχει εγκριθεί η προμήθεια 38 IMC τρόλεϊ, σε συνδυασμό με τον ανασχεδιασμό του εναέριου δικτύου αυτών καθώς και η προμήθεια 79 ηλεκτρικών λεωφορείων μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. Αναμένεται, επίσης, η έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών επιπλέον 200ων ηλεκτρικών χρονομισθωμένων οχημάτων.

Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί, με την καθοδήγηση και την αρωγή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και κυρίως με τη στήριξη του αναπληρωτή υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργία και την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με την αύξηση των εκτελούμενων δρομολογίων και τη μείωση των χρονοαποστάσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή σημαντικά οφέλη αναμένεται να προκύψουν από την εγκατάσταση συνολικά 600ων καμερών για την αποτροπή της χρήσης των λεωφορειο-λωρίδων από ΙΧ αυτοκίνητα. Ταυτόχρονα έχουμε αναβαθμίσει την εμπειρία των επιβατών ενώ ενισχύουμε περαιτέρω, με νέα οχήματα, την υπηρεσία εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία.

Η ποιοτική και ασφαλής μετακίνηση των επιβατών μας βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του έργου μας. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των πολιτών και εντός των οχημάτων μας. Βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία μέσω του προγράμματος “Αριάδνη” που αφορά στην παρουσία 360 αστυνομικών καθημερινά στα οχήματά μας» αναφέρει κλείνοντας.