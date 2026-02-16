Μια ασυνήθιστη εικόνα αντικρίζουν όσοι περνούν από το ύψος των Άνω Λιοσίων, με την Αττική Οδό να θυμίζει αυτοκινητόδρομο «φάντασμα» στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Η εικόνα αυτή, που απέχει πολύ από τη συνηθισμένη κινητικότητα του δρόμου, οφείλεται στην παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως τις 06:00 π.μ. της 22ας Φεβρουαρίου 2026, λόγω επειγουσών εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, παρατείνεται ο πλήρης αποκλεισμός των κλάδων εισόδου προς Αεροδρόμιο στους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω, επηρεάζοντας άμεσα την κίνηση στις περιοχές των Δήμων Μάνδρας–Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής.

Για τη διευκόλυνση των οδηγών, η κυκλοφορία προς Αθήνα-Κέντρο διεξάγεται πλέον μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, ενώ όσοι κατευθύνονται προς Λαμία θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη Λεωφόρο Αθηνών και τη Λεωφόρο Κηφισού. Για την κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, η εναλλακτική διαδρομή περιλαμβάνει τη Λεωφόρο Αθηνών, τη Λεωφόρο Κηφισού και στη συνέχεια τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τμήμα του αυτοκινητόδρομου από την είσοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου έως την έξοδο Ασπροπύργου εξυπηρετεί πλέον αποκλειστικά τα οχήματα που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.