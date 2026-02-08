Μια ξεχωριστή εικόνα κινητοποίησης εκτυλίχθηκε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με την καρδιά της πρωτεύουσας να γεμίζει από ήχους κλαρίνων, παραδοσιακούς χορούς και φορεσιές.

Μεγάλος αριθμός Ηπειρωτών συγκεντρώθηκε στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου, συμμετέχοντας σε μια δράση που συνδύασε την παράδοση με την έντονη διαμαρτυρία.

Αφορμή αποτέλεσε η εκδήλωση «Πίτα του Ηπειρώτη 2026», η οποία, όπως είχαν προαναγγείλει οι διοργανωτές, μετατράπηκε σε δυναμική αντίδραση απέναντι στον Νόμο 5259/2025. Ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει τη μετατροπή της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Οι εικόνες από το Ζάππειο αποτυπώνουν εκατοντάδες ανθρώπους να σχηματίζουν έναν τεράστιο παραδοσιακό κύκλο, που «αγκάλιασε» το ιστορικό μέγαρο, στέλνοντας μήνυμα υπεράσπισης της δημόσιας περιουσίας και σεβασμού στη βούληση των μεγάλων ευεργετών.

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος (ΠΣΕ), με έκτακτη απόφαση, ξεκαθάρισε πως η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί «μονόδρομο αντίστασης» απέναντι σε αυτό που χαρακτηρίζει προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των κληροδοτημάτων.

Στο ψήφισμά της σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Θεωρούμε ότι η συνεχής επίκληση στη ‘βούληση του διαθέτη’ είναι προσπάθεια συσκότισης του πραγματικού σκοπού που είναι ολοφάνερος να ιδιωτικοποιηθεί στην ουσία η τεράστια περιουσία των κληροδοτημάτων και να δοθεί βορά σε διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους».

Οι Ηπειρώτες διαμηνύουν πως το Ζάππειο «δεν πωλείται και δεν ιδιωτικοποιείται», ενώ καλούν τους βουλευτές της περιοχής να τιμήσουν την καταγωγή τους και να αντιταχθούν στις διατάξεις του νέου νόμου.

Περικλής Μίγδος: «Κάτω τα χέρια από την πολιτιστική μας κληρονομιά»

Στο πλευρό των συγκεντρωμένων βρέθηκε και ο δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας, Περικλής Μίγδος, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Orange Press Agency ανάμεσα στους χορευτές.

«Χαίρετε από το Ζάππειο. Είμαι ο Δήμαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Άρτας. Η ορεινή μας περιοχή, η Ήπειρος, έχει να δώσει στον ελλαδικό χώρο και είχε δώσει στον ελλαδικό χώρο τεράστια προσφορά, μέσω ευεργετών, μέσω διαδικασιών που στήριξαν την Ελλάδα ουσιαστικά όρθια» σημείωσε, τονίζοντας τη διαχρονική συμβολή των Ηπειρωτών.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε πως «είναι ευχής έργον σήμερα να μαζευτούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι, να διατρανώσουμε τη φωνή μας ενάντια σε αυτό που γίνεται, σε ιδιωτικοποιήσεις…», ενώ έκλεισε με σαφές μήνυμα:

«σήμερα λοιπόν, διατρανώνουμε τη φωνή μας ενάντια σε όλο αυτό που γίνεται, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Κάτω τα χέρια σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτιστική μας κληρονομιά, με την ιστορία της Ελλάδος».

Τα επόμενα βήματα

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με ζωντανή παραδοσιακή μουσική και χορούς από δεκάδες συλλόγους, ωστόσο το κλίμα παρέμεινε ξεκάθαρα διεκδικητικό. Η ΠΣΕ υπογράμμισε πως οποιαδήποτε προσπάθεια αλλοίωσης της βούλησης των ευεργετών, που άφησαν την περιουσία τους στο κοινωνικό σύνολο και «ιδιαίτερα τη φτωχολογιά», θα αντιμετωπιστεί με κάθε ένδικο μέσο, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως ανέφεραν, η σημερινή παρουσία «αποτελεί μόνο την αρχή των κινητοποιήσεων για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των κληροδοτημάτων».

Τι αναφέρουν για τον νόμο περί κληροδοτημάτων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιωαννιτών, ο νέος νόμος επιφέρει μεταξύ άλλων: