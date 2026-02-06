Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της 17ης Ιανουαρίου σε βιοτεχνία κεριών στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Χαλκίδα, ενώ μέσα βρίσκονταν δύο γυναίκες, αδελφές, με προβλήματα υγείας.

Η μία από τις δύο γυναίκες που νοσηλευόταν διασωληνωμένη πέθανε το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου. Η αδελφή της συνεχίζει να νοσηλεύεται, αλλά σε καλύτερη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που βοήθησαν στον απεγκλωβισμό των δύο γυναικών, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τις μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η νεκροτομή που έχει παραγγελθεί αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου της άτυχης γυναίκας, σύμφωνα με το eviaonline.gr.