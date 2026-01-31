Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Ακριτίδης, ένα από τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ που συνέδεσαν το όνομά τους με την πορεία του Κινήματος στη Θεσσαλονίκη και την κεντρική πολιτική σκηνή.

Ο Νίκος Ακριτίδης γεννήθηκε το 1935 στον Καταχά Πιερίας και υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας το «παρών» στα πρώτα, δύσκολα χρόνια της μεταπολίτευσης. Διαδραμάτισε ενεργό και καθοριστικό ρόλο στην οργανωτική συγκρότηση της παράταξης στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς διετέλεσε μέλος του πρώτου οργανωτικού κλιμακίου του Κινήματος για την Κεντρική Μακεδονία. Παράλληλα, υπηρέτησε ως μέλος της τριμελούς γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης κατά την κρίσιμη περίοδο από το 1974 έως το 1977.

Η πολιτική του διαδρομή επιβραβεύτηκε από την εμπιστοσύνη των πολιτών της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι τον εξέλεγαν συνεχώς βουλευτή στην Α΄ περιφέρεια από το 1977 έως και το 2000. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας, ανέλαβε κρίσιμα κυβερνητικά πόστα, διατελώντας υπουργός Εμπορίου και υπουργός Συγκοινωνιών, αφήνοντας το στίγμα του στη δημόσια διοίκηση.

Συλλυπητήρια δήλωση του ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Νίκου Ακριτίδη

Ο Νίκος Ακριτίδης υπηρέτησε τη δημόσια ζωή και τη Δημοκρατική Παράταξη με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση στις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ο Νίκος Ακριτίδης ήταν ένας πολιτικός με καθαρό λόγο, σταθερές αξίες και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα των πολιτών.

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και θλίψη.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του.