Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Αποδήμου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη θεσμική κατοχύρωση ειδικής εκλογικής περιφέρειας για τον Απόδημο Ελληνισμό και στοχεύει στη διευκόλυνση της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στις βουλευτικές εκλογές, μέσω της καθιέρωσης της επιστολικής ψήφου.

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 09:00.

