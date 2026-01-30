Τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Διδυμότειχο καθώς 5χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του .

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του e-evros.gr και όσα είπαν οι γονείς του 5χρονου που το μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου, περνούσε κάποια ίωση τις τελευταίες ημέρες.

Όταν πλέον το παιδί έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του, πήγαν στο νοσοκομείο και γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν να το σώσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού ήταν ήδη νεκρό.

Δεν έγιναν γνωστές πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια θανάτου, αλλά σήμερα αναμένονταν το πόρισμα από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου μεταφέρθηκε το νεκρό παιδί, για να γίνει νεκροψία / νεκροτομή.

Δυστυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε ο ιατροδικαστής της Αλεξανδρούπολης προσδιόρισε την αιτία θανάτου και έτσι στάλθηκαν ιστολογικά δείγματα στην ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις.